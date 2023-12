8 errores cuando viajas que podrían arruinar tus vacaciones de 2024, según ‘The Times’

Mujer en un aeropuerto (Shutterstock).

Con muchos acontecimientos de gran calado a nivel mundial, 2024 se presenta como uno de los años donde los viajes internacionales pueden llegar a cifras récord. Las Olimpiadas de París o la Eurocopa de Alemania se constituyen como dos de los eventos más representativos, atrayendo a miles de turistas a sus ciudades. Así, nuestro país, consolidado como un destino turístico de primer orden, también espera recibir el próximo año millones de viajeros.

Sin embargo, a la hora de viajar hay que tener en cuentas ciertos aspectos que pueden interrumpir o convertir en una pesadilla nuestra escapada soñada. De esta forma, y de la mano del medio británico The Times, se han seleccionado ocho errores que pueden arruinar las vacaciones. Evitarlos hará que no haya ningún tipo de problema y uno se puede ahorrar unos cuantos euros.

Revisa las ofertas de vuelos baratos

En ocasiones, se dice que las aerolíneas elevan los precios ante búsquedas frecuentes de un mismo vuelo. Para evitar esto y que el precio se mantenga, una de las mejores opciones es buscar el vuelo con el navegador en ‘modo incógnito’. A su vez, se cree que el día más barato para reservar es el martes. Pero la verdad, es que los precios de las aerolíneas son enormemente volátiles y la demanda es solo un factor que influye en el precio que ves.

Expertos aconsejan suscribirse a alertas de precios ofrecidas por motores de búsqueda de tarifas, como Google Flights y Skyscanner. Este último, además, dispone de una herramienta de ahorro que señala el momento óptimo y el día más accesible para volar, basándose en datos históricos. Cabe destacar que estas recomendaciones varían según el destino. Igualmente, en el caso particular de easyJet, resulta conveniente inscribirse para recibir notificaciones sobre la publicación de su calendario de vuelos, lo que permite acceder a promociones y descuentos tempranos.

Evitar las estafas

Para evitar ser engañados, The Times recomienda “revise las reseñas en línea antes de entregar sus datos a una agencia en línea de la que nunca ha oído hablar; unos minutos de debida diligencia podrían ahorrarle miles de euros”. A su vez, señalan como algunas compañías atraen a los clientes con muy buenas oferta para después de haber hecho el pago, decir que el vuelo solo está disponible por un precio más alto. “Siempre, verifique las URL de los sitios web antes de ingresar su información personal para asegurarse de que se encuentra en el sitio web oficial de una empresa y no en manos de un estafador”, aconsejan.

Buscar varios destinos

En el verano pasado, los precios de los hoteles en muchas ciudades europeas eran demasiados altos y este año va por el mismo camino, según señala el medio británico. “Generalmente, obtendrás una mejor relación calidad-precio y una experiencia menos concurrida si cambias ciudades como Barcelona, Lisboa y Venecia por Valencia, Palermo y Trieste”, detalla.

Evitar colas

Si tarda demasiado en pasar el control de seguridad del aeropuerto, podría perder su vuelo y perder el coste total de sus vacaciones. Así, muchos aeropuertos permiten a los pasajeros acceder a una cola rápida y puede valer la pena reservarla durante las horas punta.

Revisar las opciones de alquiler de coche

Para asegurar una experiencia de alquiler de vehículos económica y sin contratiempos, se recomienda realizar la reserva con la mayor anticipación posible. Las búsquedas online de reseñas y calificaciones de los servicios de alquiler pueden proporcionar una guía valiosa para tomar una decisión informada. Elegir la opción más asequible, en lugares como el aeropuerto de Málaga, puede resultar beneficioso, aunque es importante estar alerta a posibles cargos adicionales por daños imprevistos.

Adquirir un seguro a terceros es aconsejable para contrarrestar las presiones de venta que se pueden presentar en los mostradores de alquiler. Además, es imprescindible ser riguroso con los horarios acordados para la recogida y entrega del vehículo. El incumplimiento de estos tiempos puede llevar a la empresa a clasificar al cliente como ausente, negándose a entregar el automóvil sin ofrecer un reembolso por los servicios no disfrutados.

Reservar siempre directamente

Usar agencias de viaje en línea puede parecer la mejor opción para buscar viajes baratos, pero siempre es recomendable contrastar los precios directamente en el sitio web de la aerolínea o del hotel antes de comprometerse. “Los hoteles suelen ofrecer una mejora de habitación, conexión wifi gratuita o desayuno. Las agencias añaden tarifas de servicio y extras que aumentan los precios y tienen un modelo de negocio que no siempre prioriza el servicio al cliente”, indican.

Tener en cuenta las normativas de equipaje de mano

Cada aerolínea tiene una normativa diferente respecto a las medidas y peso del equipaje de mano. Por eso, es importante consultarla antes de viajar para evitar facturar a última hora o tener que dejar cosas en tierra

La normativa para el equipaje de mano no es común en todas las aerolíneas, pues cada una cuenta con unas dimensiones y pesos permitidos diferentes. Estos son aspectos a tener bastante en cuenta, pues pueden truncar el viaje y hacer que surjan problemas inesperados. En el caso de la maleta de mano y de cabina, si no se cumplen estos requisitos, pueden ser traspasados a la bodega del avión.

Esto conlleva un recargo económico que puede llegar a ser considerable. Igualmente, cabe destacar que algunas aerolíneas, dependiendo de la tarifa, te permiten llevar más o menos piezas de equipaje.

Ten un seguro de viaje

Un aspecto al que muchos viajeros no dan importancia es el seguro de los viajes. Según The Times, aconsejan comprarlo nada más “reservar tus vacaciones para tener cobertura de cancelación si enfermas y no puedes ir. Esta cobertura entra en vigor tan pronto como paga la cobertura de viaje único, pero debe especificar una fecha de inicio para las pólizas anuales. Puede resultar tentador comprar la póliza más barata que pueda encontrar, pero estas suelen tener franquicias más altas que pagar”.