Video | Llora de impotencia después de que un chico le cancelara su cita cuando descubrió que era trans: “Estoy harta de que siempre me rechacen”

Una chica rompe a llorar después de que un chico cancelara su cita cuando descubrió que es trans

Son innumerables las razones que pueden llevar a una persona a no querer tener una relación sentimental contigo. Estos motivos van desde diferencias en intereses y gustos, incompatibilidad de personalidades, la barrera que a veces supone la distancia, hasta la más sencilla y compleja de las razones. Encontrar el amor es, sin duda, un recorrido lleno de incertidumbres y no siempre exento de dolor, un proceso en el que hay que enfrentarse a la realidad del rechazo.

Cuando se presenta este tipo de situaciones, cuando alguien se da cuenta de que otra persona a la que considerabas especial no siente lo mismo por ti, es de lo más natural sentir una profunda tristeza y el impulso lógico de buscar consuelo. En momentos así, acudir al abrazo de familiares, la comprensión de amigos o incluso el desahogo que ofrecen las redes sociales, es una forma de crear una válvula de escape.

Reflejo de este acto de búsqueda de apoyo en la vulnerabilidad es el testimonio de una joven que, en un ejercicio de valentía y necesidad de expresar su angustia, decidió compartir su experiencia personal entre sus seguidores. A través de su perfil en una red social, publicó un video en el que, entre lágrimas y conmovida por los recientes acontecimientos, narraba su experiencia: “Llevo media hora intentando tranquilizarme, pero es que no puedo. Tenía una cita, con un chico, a las diez, y lleva sin contestarme desde las cuatro de la tarde. Y todo esto viene por ser una chica trans”.

Banderas del colectivo LGTBI+ (EUROPA PRESS-TOMÁS MAYÀ)

Esta joven, a través de su relato, pone de manifiesto la dolorosa realidad de muchos casos marcados por la incomprensión y los prejuicios, una realidad que el colectivo trans conoce bien. Con cada palabra, evidenciaba la vulnerabilidad a la que muchas veces se exponen, la sensación de invisibilidad y la necesidad de ser aceptadas y amadas tal como son. Este tipo de historias personales, compartidas abiertamente, no solo sirven como un desahogo para quien las cuenta, sino también para visibilizar una realidad: el rechazo que soportan miles de personas trans por el hecho de ser transexuales. Una experiencia que muestra como la sociedad aún tiene mucho camino que recorrer.

En el video que ha compartido, la joven aclara que no había mencionado su identidad de género previamente, ya que no consideraba que fuese necesario contarlo; según sus palabras, el chico en cuestión parecía estar ya al tanto: “Él decía que desde el principio ya lo sabía, pero no dejaba de lanzarme indirectas para comprobar si yo lo confirmaba”.

La frustración de la chica es más que evidente, dado que el joven en cuestión no le quiso dar ninguna explicación y simplemente dejó de contestarla. Se cuestiona la necesidad de tener que revelar que es trans y expresa su agotamiento ante el rechazo continuo por esta razón: “Estoy harta de que siempre me rechacen por ser una chica trans”. Agobiada por la situación, expresa sin filtros su enfado: “Odio a los tíos hetero-básicos de mierda”.