Qué fue de los actores de ‘Percy Jackson’: así han cambiado los protagonistas de la película original 10 años después

Filme de 2010 basado en las novelas juveniles

Con la llegada a Disney+ de la nueva serie Percy Jackson y los dioses del Olimpo, toda una nueva generación está empezando a conocer el universo de Rick Riordan, quien basándose en la mitología griega construyó sus propias historias bajo la saga de novelas publicadas desde 2005. No obstante, para muchos otros ha funcionado como una magdalena de Proust, pues les ha hecho acordarse del tiempo que ha pasado desde la primera adaptación de aquellas novelas, la que llegó a los cines allá por 2010 y tendría su secuela en 2013, hace justo diez años.

Percy Jackson y el ladrón del rayo fue el nombre con el que conocimos esta primera adaptación cinematográfica, que correría a cargo de Chris Columbus (Solo en casa, Harry Potter y la piedra filosofal) y que se encargaría de introducirnos en el fantástico mundo de la antigua mitología griega en clave adolescente. También de descubrirnos a un elenco de jóvenes actores como Logan Lerman o Alexandra Daddario, a los que acompañarían otras figuras más veteranas en la piel de los dioses del Olimpo. Pero tantos años después y con motivo del reboot que se ha estrenado en Disney+, toca echar la vista atrás y ver qué pasó con estas jóvenes promesas más de diez años después.

Logan Lerman

Una de las mayores promesas del cine reciente, Lerman lleva actuando desde que era un niño y antes de protagonizar el díptico Percy Jackson ya había aparecido en películas de la talla de El patriota, El efecto mariposa o El tren de las 3:10 junto a Christian Bale. No obstante, este fue su primer gran papel protagonista y el que le abrió las puertas de otros proyectos interesantes, como hacer de D’Artagnan en Los tres mosqueteros, la coming of age de culto Las ventajas de ser un marginado, Noé de Darren Arnofsky o protagonizar la serie Hunters junto a Al Pacino. Su carrera no ha terminado de despegar tanto como prometía, y su última aparición fue el año pasado en Bullet Train de forma un tanto anecdótica, pero a sus 31 años aun está a tiempo para volver a regalarnos otro gran papel.

Logan Lerman en 'Bullet Train'

Brandon T. Jackson

Todo héroe necesita de un mejor amigo con algo de humor para hacer más llevadera la aventura, y Percy lo encontraba en Grover Underwood, un sátiro de lo más dicharachero pero no por ello menos valiente. Para darle vida en las dos películas estaba Brandon T. Jackson, quien venía de debutar en películas como Vaya navidades y Tropic Thunder y que tras su experiencia aquí seguiría probando suerte con personajes eminentemente cómicos, como en Esta abuela es mi padre junto a Martin Lawrence o en películas de menor presupuesto e independientes, terreno en el que trabaja mayoritariamente en la actualidad y que ha compaginado con el trabajo de actor de doblaje en series de animación como American Dad o Bojack Horseman.

Brandon T. Jackson en 'Percy Jackson y el ladrón del rayo'

Alexandra Daddario

La que completaba el trío protagonista de la saga no era otra que Alexandra Daddario, quien daba vida a la hija de Atenea Annabeth Chase, quien a la postre se convertiría en el amor de Percy. Daddario sí que fue encontrando su hueco como actriz a través de su participación en series como True Detective o The White Lotus y películas como San Andrés o Los vigilantes de la playa.

Alexandra Daddario y Jake Lacy en la primera temporada de The White Lotus

Pierce Brosnan

El legendario actor conocido por haber encarnado a James Bond fue una de las grandes estrellas con las que contaba Percy Jackson y el ladrón del rayo, en la que se encargaba nada menos que de dar vida al mentor de Percy, el centauro Quirón. A sus 70 años, Brosnan sigue estando en plena forma y trabajando más incluso que sus compañeros de reparto, apareciendo recientemente en películas de acción como El extranjero o la superheroica Black Adam, en la que interpreta al Doctor Fate.

Pierce Brosnan en 'Black Adam'

Jake Abel

El villano de la función e hijo de Hermes en las novelas era Luke Castellan, personaje que asignaron al por entonces joven Jake Abel, quien venía de aparecer en The Lovely Bones y quien haría carrera en otras películas de adolescentes dentro del boom de adaptaciones del género como The host junto a Soairse Ronan o Soy el número cuatro. En la actualidad cuenta con 36 años y recientemente se le ha podido ver en un éxito del terror reciente como Maligno de James Wan.

Jake Abel en 'Percy Jackson'

Kevin McKidd

No hay que olvidar que Percy era hijo de Poseidón, y aunque se consideraron varias estrellas para interpretar el papel, finalmente este fue a recaer en el británico, quien era principalmente conocido por dar vida al centurión Lucio Voreno en una de las grandes series de HBO, Roma. Tras Percy Jackson, McKidd ha continuado su carrera alternando proyectos cinematográficos con series de su país, siendo la última de ellas Six Four, en la que da vida al detective escocés Chris O’Neill.

Kevin McKidd como Poseidón

Uma Thurman

Por último, pero no menos importante, estaba la otra antagonista con permiso de Luke, la peligrosa Medusa para la que escogieron a la actriz Uma Thurman. La intérprete era conocida principalmente por las películas de Tarantino como Pulp Fiction o el díptico Kill Bill, y tras aparecer en la saga lo cierto es que tampoco hemos tenido la oportunidad de verla en más películas de renombre con notables excepciones en la filmografía de Lars Von Trier (La casa de Jack). Todo eso cambió este año con su aparición en la adaptación de la novela Rojo, blanco y sangre azul, en la que da vida a la primera presidenta de los Estados Unidos.