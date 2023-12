Incluso Djokovic le felicita: el brutal punto de Alcaraz que pone a la grada en pie y provoca que el serbio tire su raqueta

Alcaraz durante el partido de exhibición ante Djokovic (REUTERS).

Antes de dar la bienvenida a la nueva temporada, Alcaraz y Djokovic, los dos mejores tenistas del mundo en este momento, se vieron las caras en un mini torneo de exhibición celebrado a caballo entre 2023 y 2024 en Riad, Arabia Saudí. El partido cierra el capítulo de duelos de 2023 y a su vez abre, en cierta medida, el correspondiente a 2024. El choque se preveía como una prueba de cara al Open de Australia, torneo dará el pistoletazo de salida a una temporada que se espera como un ‘todos contra Djokovic’.

“Cuando los jóvenes empiecen a patearme el culo significará que es el momento de reflexionar, pero por ahora no está sucediendo. Mi motivación adicional está en esos jóvenes que tienen hambre de éxito y están inspirados para jugar lo mejor que puedan contra mí. En cierto modo, ellos despertaron la bestia que hay en mí”, reflexionaba Djokovic tras vencer a Alcaraz en las ATP Finals de Turín. Poco más de un mes después, el murciano saltó al Kingdom Arena de Riyadh decidido cumplir la primera parte de la declaración del serbio.

Te puede interesar: Alcaraz y Djokovic jugarán en Arabia: así es el torneo de exhibición que reunirá a grandes tenistas

Puntazo en dos actos

No obstante, Djokovic dejó claro desde el primer punto que vendería cara su piel. Su ace inicial fue una declaración de intenciones. Ambos tenistas mezclaron el show de una exhibición con la sentida rivalidad que mantienen. El primer intangible dejó un punto ganado por Alcaraz de esos que no se olvidan. Djokovic buscaba poner el 4-2, pero el murciano reaccionó en dos actos. Su servicio llevó a Djokovic a la esquina obligando a un resto forzado del balcánico y Carlitos subió a la red para golpear sin necesidad de bote alguno.

¡Te lo reconoce hasta Djokovic, Carlitos! ✨



El puntazo de Alcaraz 🔥 ¡Chapó!#TenisDAZN 🎾 pic.twitter.com/b9vlIparlx — DAZN España (@DAZN_ES) December 27, 2023

Novak esbozaba una sonrisa irónica y le señalaba mientras corría, en vano, en dirección a la pelota. La grada rompía en aplausos y Alcaraz sonreía. Perdió el primer set, pero se rehizo en el segundo para forzar la tercera y definitiva manga disputada en una superficie rápida que favorecía el juego de Carlos. Quedó reflejado en el último set, cuando Novak esquinó a un Alcaraz que exhibió su capacidad para llegar a bolas imposibles. No sólo le dio tiempo a golpear, sino a devolverle la prueba de exigencia con un paralelo a la línea. Djokovic dejó caer su raqueta en señal de reconocimiento.

Esto de @carlosalcaraz... ¡DE GENIO ABSOLUTO! 🤯 Hasta Djokovic 'abandona' y tira la raqueta 😳



¡GOLPE GANADOR A LA LÍNEA! 🔥#TenisDAZN 🎾 pic.twitter.com/80aPJPyvVp — DAZN España (@DAZN_ES) December 27, 2023

Te puede interesar: Alcaraz pierde a su entrenador para el Open de Australia, pero ya cuenta con un sustituto ‘talismán’

Carlos Alcaraz enciendo la iluminación navideña en Murcia

Alcaraz lidera la ofensiva contra Djokovic

Si alguien puede desbancar al serbio, ese es Carlitos. Ningún otro tenista que no se apellide Alcaraz ha conseguido arrebatar durante unas semanas el número uno a Djokovic y plantarle cara en los Grand Slams, especialmente en Wimbledon, donde provocó la única grieta de Nole esta temporada. “Todavía no me lo creo, es increíble. No sólo he ganado, sino que lo he hecho contra una de las mayores leyendas de nuestro deporte. Empecé compitiendo al tenis viéndote jugar. Estás ganando torneos desde que nací”, le dijo Alcaraz a Djokovic.

El español aún no era consciente de la gesta conseguida en Londres batiendo al tenista con más grandes torneos ganados en la historia. Se convirtió, con 20 años, dos meses y 11 días, en el ganador más joven de los últimos 37 años y el tercero más joven de la historia tras Becker y Borg. La gira asiática dinamitó sus aspiraciones, pero el español mantiene viva la llama que le alumbra como el tenista capaz de romper la hegemonía del balcánico.