Un exentrenador de Federer bendice a Alcaraz: “Es el jugador joven más completo que he visto en mi vida”

Carlos Alcaraz, en una fotografía de archivo (EFE/ Matías Martín Campaya)

Que Carlos Alcaraz tiene un futuro portentoso en el tenis si continúa rindiendo como hasta ahora es una evidencia prácticamente unánime. Con apenas 20 años, el español ha conseguido instalarse entre los mejores jugadores del mundo, con dos grandes en su haber (el US Open en 2022 y Wimbledon en 2023) que le permiten soñar con más éxitos próximamente. De hecho, el actual número dos del ranking ATP ya avisó, nada más concluir la temporada, que su intención a corto plazo es ganar, ganar, ganar y volver a ganar, como diría aquel.

Carlos Alcaraz enciendo la iluminación navideña en Murcia

Novak Djokovic es el gran rival con el que se encuentra el murciano a la hora de seguir engordando su caché, pero no el único. Jannik Sinner también viene pisando fuerte entre los jóvenes, al igual que Holger Rune. Sin olvidar al resto del Top 10, con integrantes de mayor y menor juventud, y a la espera de ver cómo se reincorpora Rafa Nadal a la competición. Sea como sea el rendimiento de los demás, Alcaraz tiene muy claros sus objetivos en el nuevo año: imponerse en nuevos torneos, volver a llevarse otros que ya ha conquistado y recuperar el liderato mundial, que hasta la fecha ha ostentado durante 36 semanas.

Te puede interesar: La hoja de ruta de Alcaraz para empezar 2024 promete

Con el Abierto de Australia como primer gran desafío del curso venidero, Carlitos sigue recibiendo halagos de parte de voces autorizadas dentro del deporte de la raqueta. El último en pronunciarse a su favor ha sido nada menos que uno de los entrenadores que trabajó con dos auténticos mitos tenísticos como Roger Federer y Pete Sampras, que suman la nada desdeñable cifra de 34 grandes entre los dos: Paul Annacone.

Paul Annacone y Roger Federer.

Nuevos elogios de prestigio para Alcaraz

El técnico estadounidense, que también fue jugador y llegó a ocupar el puesto 12 del circuito masculino en 1986, no ha dudado en alabar a Alcaraz durante una intervención en el pódcast Rock n Roll Tennis. “Creo que Alcaraz, si pudiera mantenerse sano, debería ser un ganador múltiple, múltiple de Grand Slam. ¿Va a conseguir 20? No tengo ni idea. Ni siquiera me gusta hacer conjeturas con cosas así, pero si se mantiene sano con su conjunto de habilidades atléticas, y por lo que he visto…”, considera Annacone.

Te puede interesar: El palo de Alonso a Hamilton que vuelve por Navidad

“Mira, no creo que hayamos mencionado lo suficiente lo que ha vivido con Juan Carlos Ferrero. Juan Carlos Ferrero le ha enseñado desde que era un niño pequeño. Y es el jugador joven más completo que he visto en mi vida. Eso no quiere decir que Rafa (Nadal) no tuviera más resultados a su edad, pero nunca he visto a nadie a su edad que pueda defender, que pueda volear, que pueda quedarse atrás y jugar tenis lateral, que pueda usar dejadas. Que pueda usar giros, velocidades, todas las diferentes áreas. Nunca lo había visto antes en alguien de esa edad”, reconoce también.

En el aspecto mental, Annacone ve una labor igual o más sólida por parte de Ferrero. “La otra cosa que es aún más abrumadora, y aquí es donde Ferrero merece, creo, una increíble cantidad de crédito, es cómo enseñarle a alguien con tantas habilidades y la diversidad y capacidad de tantos estilos diferentes cómo tomar las decisiones correctas en los grandes momentos. Casi nunca toma decisiones realmente alocadas. Generalmente, toma muy buenas decisiones. La gente no entiende lo difícil que es hacerlo bajo presión. Y cuantas más opciones tengas, más difícil será tomar las decisiones correctas, porque él puede hacer muchas cosas diferentes”, valora.

Alcaraz en una exhibición en México (REUTERS/Henry Romero)

De ahí que el que fuera preparador de Federer y Sampras vea con tanto optimismo la carrera que tiene por delante Carlos Alcaraz. “Verle tan estabilizado y con tantas habilidades a esta edad es un espectáculo absolutamente asombroso. Creo que habrá otros dos o tres más que estarán ahí y le presionarán. Pero ahora mismo creo que es un poco mejor que todos los demás, excepto Novak (Djokovic)”, sentencia Paul Annacone.