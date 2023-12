Corretja pide calma a Alcaraz: “Se tiene que relajar con respecto al número uno”

El tenista español Carlos Alcaraz, en una imagen de archivo. EFE/José Méndez

Carlos Alcaraz no terminó la temporada de la mejor manera. Pese a haber ganado el segundo Grand Slam de su carrera, no logró conseguir el objetivo que se fijó de cara a la recta final: recuperar el número uno. En 2022 finalizó en lo más alto del ranking y sumó su primer grande. Las expectativas estaban puestas sobre el joven español, sin embargo, la temporada no salió como había planeado Carlitos. Después de atravesar una serie de lesiones, su regreso en la gira asiático no fue el deseado. No consiguió llegar a la final en Pekín ni superar los octavos en Shanghái, ni siquiera las ATP Finals le salieron de manera esperada. De esta forma, Alcaraz tuvo que renunciar al número uno y centrarse, única y exclusivamente, en disfrutar en la pista con la mira puesta en 2024.

Antes de que de inicio la temporada en Australia, Álex Corretja conversó con Eurosport sobre la figura de Alcaraz, cómo veía su futuro, el inicio de temporada y sus aspiraciones. El murciano no estuvo en Australia la temporada pasada, y recalcó que las condiciones de este primer major deberían adaptarse muy bien a su estilo y personalidad. “Creo que el Open de Australia le encaja perfecto. Por las condiciones, por la forma en la que bota la pelota, porque puede hacer calor, porque hay una sesión nocturna que te da una impresión de que todo es espectacular, parecida a la sesión nocturna de Nueva York... pienso que si él llega bien, con algunos partidos de preparación, puede jugar un Open de Australia buenísimo. Tendrá la ilusión después de no haber jugado el año pasado, sabiendo que la última vez que jugó ahí acabó perdiendo un partido superigualado”, aseguró.

Otro de los puntos importantes que se ponen en juego en este primer torneo es el trono. Djokovic, el actual líder del ranking y vigente campeón en pista australiana, defiende 2.000 puntos, mientras que Alcaraz solo puede sumar conforme avance de ronda. Sin embargo, Corretja advierte que el español debería relajarse en torno a este objetivo: “Creo que Carlos ya se tiene que relajar con respecto al número uno. Él ya ha sido número uno, ya se ha demostrado a sí mismo que puede estar arriba del ranking, y ahora hay que esperar el momento. Hay que ir sumando puntos, partidos, títulos... y poco a poco el circuito le marcará a dónde es capaz de llegar. No debe obsesionarse con eso: le puede hacer jugar torneos que en condiciones normales no jugaría”. “Ya ha sido número uno... ¿Qué más da que sean 20 semanas como número uno o 33? Eso se lo irá marcando su carrera, surgirá de forma natural. El número uno vendrá como consecuencia de sus resultados, pero no creo que deba ser un objetivo: puede ser una ilusión, pero genera una tensión extra que no creo que le compense”, aconsejó sobre el murciano.

Regreso de Nadal, crecimiento de Sinner, ...

De cara a la recta final de la temporada han resonado nombres en el circuito como el de Sinner o Dimitrov que han supuesto un verdadero obstáculo en el camino del español, que supondrán grandes rivales de cara a 2024, similar al que ya mantiene con Nole o incluso con su compatriota Nadal, que también regresará en Australila. “Para Alcaraz todo es motivación. Cuando ve que los rivales mejoran, se da cuenta de que tiene que seguir progresando. Sabe y es consciente de que tiene que incorporar cosas a su juego, algo distinto, quizás se da cuenta de la importancia del saque en este tipo de pistas... Hace pocos meses parecía que Alcaraz era el único que podía batir a Djokovic, que íbamos a tener un Djokovic Vs. Alcaraz constante... Y ahora dices, cuidado: Sinner va a estar ahí, Rune también va a estar ahí, y seguro que saldrán otros que también serán capaces de competir por títulos importantes”, apuntó Corretja.

“Si tú ganas porque tienes mucho nivel, pero no mejoras y no progresas... a la larga vas a perder. En el tenis tienes que encontrar el equilibrio entre ir ganando e ir encontrando nuevas cosas: eso es lo que ha convertido a Federer, Nadal y Djokovic en únicos, el hecho de incorporar de forma constante nuevas cosas en su juego. Alcaraz está en una posición privilegiada para seguir triunfando, estas cosas se aprenden con la edad”, zanjó.

“Alcaraz está destinado a ser uno de los especiales”

“Con el nivel que tiene Alcaraz, todo lo que sea ir sumando un Grand Slam en la temporada supone una muy buena temporada. Creo que este año Roland Garros va a ser un objetivo muy grande para él: después de lo que sucedió el año pasado lo gestionará de otra forma, tendrá menos ansiedad por llegar y ganar, ya que Roland Garros, a cinco sets y en tierra, es un Grand Slam muy largo en el que las condiciones pueden cambiar constantemente. París va a ser un punto muy importante. Lo he dicho desde hace mucho tiempo: creo que Alcaraz ganará todos los Grand Slams en todas las superficies, incluso el Masters. Creo que ganará todos los títulos posibles: por su forma de jugar, por su ambición y por su carácter. Alcaraz está destinado a ser uno de los especiales”, concluyó el extenista.

