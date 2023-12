Nadal, inalcanzable para el Top 10 de la ATP antes de volver: sólo Djokovic y Fritz resisten la comparativa

Nadal en una imagen de archivo (AP Foto/Jean-Francois Badias, Archivo)

Si uno se para a pensar en aquello de que los números son fríos, no hay mejor evidencia de ello que el puesto que ocupa Rafa Nadal, ahora mismo, en la clasificación de la ATP: el 666. No le ha quedado más remedio que caer estrepitosamente en el ranking mundial del tenis debido a sus 11 meses de ausencia del circuito masculino. La baja de mayor duración que ha conocido debido a las lesiones ha obligado a ello, aunque se espera que pronto esa cifra se demuestre irreal. Esa será, al menos, la voluntad generalizada nada más arranque 2024.

El extenista español Feliciano López tiene claro su deseo deportivo para 2024: que Rafa Nadal conquiste el Roland Garros. "Como sueño deportivo, ver a Rafa triunfar otra vez en Roland Garros para mí sería increíble. Hace ya meses que lo estoy pensando. Sería el colofón a su carrera. Luego hay unos Juegos Olímpicos después de Roland Garros, pero bueno, a mí no me gusta tampoco anticipar las cosas. Seguramente si me está viendo estará enfadado, pero la noticia es que vuelve a competir y que Rafa está de vuelta", ha dicho a su llegada a la XVIII Gala del Comité Olímpico Español (COE).

Si el español no se sintiese con fuerzas para ser competitivo, ya estaríamos hablando de su retirada. Algo que, por el momento, no va a suceder. Porque Nadal ha conseguido lo que quería: que sea la pista la que dictamine, desde Brisbane, cuánto tiempo le queda en el deporte de la raqueta. Está claro que su gran condicionante es partir desde la cola de la tabla del tour, porque depender de invitaciones y/o ranking protegido para acceder a los torneos es sinónimo de poder enfrentarse a rivales temibles en las primeras rondas de aquellos que dispute. Y, sin embargo, el segundo hombre con más títulos de Grand Slam de todos los tiempos (22) no tiembla ante esa opción tan real.

¿Por qué? Los precedentes, en lo que respecta a los mejores del momento, juegan a su favor: si nos ceñimos al Top 10 actual, los únicos que no pierden en la comparativa con Nadal (descartando a Holger Rune, número ocho, y Hubert Hurkacz, nueve, con quienes no se ha medido nunca) son Novak Djokovic, número uno, y Taylor Fritz, el diez.

Novak Djokovic

La igualdad en el head to head es máxima, pero el serbio, aunque ligeramente, sale ganando: se ha impuesto a Nadal en 30 ocasiones, por las 29 en las que el manacorense ha hecho lo propio. Todos esperan que el historial de enfrentamientos entre ambos mitos del deporte de la raqueta pueda engordarse el próximo año. Es así porque estamos ante una de las grandes rivalidades deportivas de siempre, con incontables episodios.

Destacan, por supuesto, los partidos en los grandes, que favorecen a Rafa: 11-7, con un 5-4 en lo que respecta a las finales. El dominio de uno y otro en sus superficies fetiche es notable: 20-8 para Nadal en tierra batida y 20-7 en pista dura o cemento para Nole. Si nos ceñimos a las finales de torneos ATP en su conjunto, el balcánico también sale favorecido: 15-13.

Carlos Alcaraz

Nadal marcha 2-1 en el balance con el otro nombre propio tenístico de nuestro país. En un primer momento, se apuntó dos victorias consecutivas: segunda ronda de Madrid 2021 (6-1, 6-2) y semifinales de Indian Wells 2022 (6-4, 4-6, 6-3). No obstante, el murciano pudo con él la última vez que se vieron las caras, en cuartos de final de Madrid 2022 (6-2, 1-6, 6-3). Está por ver si la renta de Nadal crece o se estrecha, en el caso de que vuelvan a enfrentarse.

Daniil Medvedev

Nadal domina 5-1 cuando del ruso, número tres, se trata. En 2019, le derrotó hasta tres veces: final de Canadá (6-3, 6-0), final del US Open (7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4) y fase de grupos de las ATP Finals (6-7 [3], 6-3, 7-6 [4]). En 2020, llegó la única victoria de Medvedev, en semifinales de, otra vez, las ATP Finals (3-6, 7-6 [4], 6-3). Ya en 2022, Rafa le superó tanto en la final del Abierto de Australia (2-6, 6-7 [5], 6-4, 6-4, 7-5) como en semifinales de Acapulco (doble 6-3).

Jannik Sinner

El 3-0 para Nadal es apabullante con respecto al italiano, cuarta raqueta de la actualidad. En 2020, le derrotó en cuartos de final de Roland Garros (7-6 [4], 6-4, 6-1). En 2021, lo hizo en segunda ronda de Roma (7-5, 6-4) y octavos de final de Roland Garros (7-5, 6-3, 6-0).

Andrey Rublev

El ruso, número cinco, acabó con Nadal en cuartos de final de Montecarlo 2021 (6-2, 4-6, 6-2). Anteriormente, Nadal prosperó en los cuartos de final del US Open de 2017 (6-1, 6-2, 6-2) y la fase de grupos de las ATP Finals de 2020 (6-3, 6-4). Por lo tanto, hay un 2-1 a su favor.

Stefanos Tsitsipas

El 7-2 favorable a Nadal frente al griego, sexto clasificado, es claro. En 2018, celebró victorias en las finales de Barcelona (6-2, 6-1) y Canadá (6-2, 7-6 [4]). En 2019, las semifinales del Open de Australia cayeron de su lado (6-2, 6-4, 6-0), aunque Tsitsipas se vengó en las de Madrid (6-4, 2-6, 6-3). Eso sí, Nadal se tomó la revancha, a su vez, en las de Roma (6-3, 6-4). En la fase de grupos de las ATP Finals, volvió a ganarle (6-7 [4], 6-4, 7-5).

Ya en 2020, triunfó en idéntica ronda de esta última competición (6-4, 4-6, 6-2). En 2021, el heleno avanzó en los cuartos de final del major australiano (3-6, 2-6, 7-6 [4], 6-4, 7-5) y Rafa se llevó una nueva final de Barcelona (6-4, 6-7 [6], 7-5).

Alexander Zverev

De nuevo, Nadal gana la partida de lleno: 7-3 cuando del alemán, siete del mundo, se trata. En 2016, le frenó en octavos de final de Indian Wells (6-7 [8], 6-0, 7-5). En 2017, lo hizo en tercera ronda del Abierto de Australia (4-6, 6-3, 6-7 [5], 6-3, 6-2) y en octavos de Montecarlo (doble 6-1). En 2018, le tumbó tanto en la Copa Davis (6-1, 6-4, 6-4) como en la final de Roma (6-1, 1-6, 6-3).

A continuación, llegaron las tres victorias para Zverev, de forma consecutiva: fase de grupos de las ATP Finals de 2019 (6-2, 6-4), semifinales del Masters 1000 de París de 2020 (6-4, 7-5) y cuartos de final de Madrid 2021 (doble 6-4). Fue Nadal quien siguió adelante en los cuartos de final de Roma 2021 (6-3, 6-4) y las semifinales de Roland Garros 2022, empañadas por la lesión del germano (76 [8], 6-6).

Taylor Fritz

El estadounidense va empatado 2-2 con Nadal. La final de Acapulco 2020 fue para el de Manacor (6-3, 6-2), al igual que los cuartos de final de Wimbledon 2022 (3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 [4]). Por su parte, Fritz le arrebató el título en la final de Indian Wells 2022 (6-3, 76 [5]) y se impuso, además, en la fase de grupos de las ATP Finals de ese mismo año (7-6 [3], 6-1).