Sin descansos ni aumentos de sueldos: así son las nuevas celebridades virtuales

Lil Miquela, virtual influencer

Tras el boom de TikTok propiciado por los confinamientos del covid-19, la artista y tiktoker Bella Poarch sacaba su primera canción, todo un hit que han reproducido más de 400 millones de personas en el mundo. This ain’t ‘build a bitch’ (esto no es ‘construye tu propia zorra’) clamaba en su canción, en la que le decía a sus oyentes que no podían elegir si una mujer tenía pechos grandes o pequeños, un culo distinto o el color de sus ojos.

Ahora, la inteligencia artificial lo está haciendo: construye sus propias influencers. Altas, bajas, rubias, morenas, delgadas... un perfil perfectamente adaptado a las marcas, que encuentran en estas “modelos” vendan sus productos por un precio más económico que el que piden las celebridades ‘reales’. Y muchos no son capaces de apreciar que son una construcción virtual.

Lil Miquela, la influencer digital

En este sector, una de las más antiguas y veteranas es Lil Miquela. Se presenta como una robot de 19 años estadounidense con raíces brasileñas. Miquela es cantante y tiene una parte activista (su perfil en Instagram incluye un #BlackLivesMatter). Su creadora, la empresa Brud, habla de su trabajo como “un viaje para crear una forma totalmente nueva de contar historias”. Miquela no es su única influencer, sino que tiene todo un círculo de amistades, a las que se han unido personas reales.

Influencer virtual Lil Miquela (Business Insider)

Miquela ha participado en una sesión fotográfica con Rosalía, protagonizó un anuncio para una marca de lujo junto a Bella Hadid y entrevistó a J Balvin. Fue portada de las revistas ES Magazine, Notion Magazine, L’Officiel Singapur y Elle México. A su vez, ha colaborado con grandes marcas de distintos sectores, como Calvin Klein, Samsung o su última campaña con BMW.

Aitana López, una “mujer” fuerte e independiente

La influencer digital, Aitana López(Instagram: fit_aitana)

234.000 personas siguen en Instagram a Aitana López (@fit_aitana), una creadora digital afincada en Barcelona que cita entre sus intereses el deporte, los videojuegos y el cosplay (disfraces detallados de personajes ficticios). “Aitana López es una mujer fuerte y decidida, independiente en sus acciones y generosa en su inclinación a ayudar a otros”. Esta es la definición que dan de ella no sus fans ni sus conocidos, sino sus creadores: The Clueless.

Se trata de una empresa de modelaje con inteligencia artificial, es decir, crea “modelos duraderas que representan hermosamente diversas personalidades”. Aseguran que sus modelos virtuales “son la personificación de la innovación, la diversidad y las posibilidades ilimitadas”, si bien las dos únicas modelos que promocionan son dos chicas jóvenes, blancas y delgadas.

La influencer digital, Aitana López (The Clueless)

Aitana es su primera modelo, una chica pelirroJa que viaja entre Madrid y Barcelona y sale con amigos en sus stories, pero siempre posa sola en sus fotografías, en muchas ocasiones con poca ropa y de forma provocativa. Esto sirve de promoción para su contenido exclusivo, que incluye un aviso de “contenido sensible”.

Aitana tiene su propio perfil en Fanvue (plataforma similar a OnlyFans), donde se promociona como una “diosa española de la tentación” y publica, por una suscripción de 7,50 dólares, “dosis diarias” de su cuerpo. Sin embargo, sus creadores aseguran que su intención no es crear una modelo de carácter sexual.

Su compañera virtual, Maia Lima, no es tan atrevida. Es una “joven chica argentina caracterizada por su timidez y pureza”.