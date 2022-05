Qué son los influencer virtuales: Lil Miquela y Shudu son las más famosas

Balmain encargó al exfotógrafo de moda Cameron-James Wilson que creara un "ejército virtual" de modelos digitales, incluyendo a, desde la izquierda, Margot, Shudu y Zhi. (Balmain via The New York Times)

Los influencers virtuales son figuras humanas creadas en computador por medio de una tecnología de modelado 3D, llamada Computer Generated Imagery (CGI), que utiliza inteligencia artificial y realidad aumentada. Una técnica similar a la aplicada en la creación de escenarios y personajes de videojuegos como Los Sims.

De hecho el CGI será una de las profesiones más solicitadas en un futuro cercano, y quienes tienen más posibilidades de desenvolverse en este tipo de actividades son los diseñadores gráficos y programadores.

Este tipo de personas ficticias con cientos de seguidores en internet han alcanzado este grado de popularidad por lo intrigante que resulta para las personas al otro lado de la pantalla, al sentir que en sus perfectos aspectos físicos hay algo que no luce humano.

Detrás de los influenciadores virtuales, hay un extenso equipo de profesionales de diferentes disciplinas, a cargo sus historias de vida, trabajando en su programación, su diseño y relacionamiento público, como si de una completa agencia de marketing se tratara.

Se podría considerar que los antecedentes a esta tendencia del marketing digital, diseño gráfico y la inteligencia artificial son personajes como Barbie, que no solo ha vendido cientos de modelos de muñecas desde su creación, sino que se le han realizado programas de televisión y películas, influyendo enormemente en el público, especialmente el infantil.

Quiénes son los influencers virtuales más populares:

Lil Miquela

Se presenta como una robot de 19 años que nació y vive en Los Ángeles (California), su nombre real es Miquela Sousa y aparece en Instagram como @lilmiquela. También, en su biografía, registra que tiene raíces brasileñas.

Además, es cantante y ha lanzado varias canciones de su autoría. Realizó colaboraciones con marcas como Calvin Klein o Samsung junto a celebridades reales como Steve Aoki, Millie Bobby Brown y Ninja.

Participó en una sesión fotográfica con Rosalía, protagonizó un comercial para una marca de lujo junto a Bella Hadid y entrevistó a J Balvin. Fue portada de las revistas ES Magazine, Notion Magazine, L’Officiel Singapur y Elle México.

Esta humana virtual fue creada por la empresa Brud, que también ha diseñado otros personajes que figuran como parte del círculo social de Miquela, que a su vez, en una ocasión, reveló ser víctima de abuso sexual, lo que le ocasionó el rechazo social. Según sus detractores, no es adecuado jugar con una situación delicada cuando no ocurrió porque ella no existe.

Shudu

Shudu, trabaja especialmente para empresas del sistema moda.

Se autodenomina la primera supermodelo digital del mundo, es afroamericana y ha captado la atención de los usuarios y especialmente de la industria de la moda por su tono de piel, altura y largas piernas. De hecho la intención de su creación fue trabajar con marcas de ropa, accesorios y lujo.

Hace parte de la “Balmain Virtual Army”, una campaña publicitaria digital de la marca, pero también ha servido de modelo para Fenty y Tiffany ‘s.

Blawko

Es creado por la firma transmedia Brud, al igual que Lil Miquela. Refleja una personalidad rebelde, fuerte y problemática. Su cuenta en instagram es @blawko22.

Bermuda

Se encuentra en Instagram como @bermudaisbae, se define a sí misma como una Robot Queen, es la mejor amiga de LIl Miquela, su contenido se centra en fitness, moda, fiestas, lujo y “Lifestyle” en general. Ganó gran popularidad tras declararse seguidora de Donald Trump.

Y aunque se han enumerado estas figuras públicas como si de personas reales se tratara, su principal característica es que son marcas que ofrecen servicios de marketing a otras marcas. Luis Díaz, CEO de la agencia H2H especializada en marketing con influencers. indica que “Son una marca que otras empresas utilizan para promocionar sus productos”

Las empresas que han trabajado con este tipo de influencers han encontrado algunas ventajas de utilizarlos en sus campañas, como la ausencia de escándalos que las pueda perjudicar, porque son solo una creación 3D, no son humanos y por ende no van a cometer errores.

Luis Díaz, CEO de H2H, compañía que creó al primer influencer virtual español, David, relata que una ocasión una empresa en Reino Unido los contrató, y no hubo necesidad de llevar nadie desde España, en el país de destino contrataron a un modelo con una figura corporal similar para montar el diseño de la campaña.

Para las marcas que contratan estas figuras humanas con millones de fans en internet, no es barato, de hecho como la tecnología de diseño 3D e inteligencia artificial es costosa, solo las marcas más famosas y ricas pueden pagar por este tipo de estrategias de marketing.

Finalmente, esta innovación tecnológica del sector influencer marketing, no se ha salvado de las polémicas, ha sido criticada porque estos personajes al ser ficticios no pueden sentir ni experimentar los productos que promocionan.

