Kevin Spacey y su extraño mensaje de Navidad criticando ‘House of Cards’: “Netflix existe gracias a mí”

El actor Kevin Spacey junto al periodista Tucker Carlson

El rey Felipe no fue el único que ayer se animó a hacer un gran discurso navideño. Dentro de esta histórica tradición en la que siempre han estado presentes monarcas o máximos mandatarios de distintas naciones, había también otro personaje ilustre, en este caso no directamente de la política, aunque sí estrechamente ligado a ella. Porque, después de mucho tiempo de escena, el actor Kevin Spacey volvió a ponerse en el papel de Frank Underwood, el político al que dio vida durante años en la serie de Netflix House of Cards.

El actor presentaba por sorpresa un vídeo en su canal de YouTube, en el que se le podía ver enfundado en un traje y volviendo a interpretar el papel de Frank Underwood, uno de sus personajes más icónicos. Spacey es acompañado por el periodista Tucker Carlson, el otrora presentador de Fox News bajo el programa Tucker Carlson Tonight que fue despedido de la cadena después de alimentar la teoría de la conspiración del fraude electoral en favor de Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Precisamente las elecciones presidenciales sería un tema de conversación entre Spacey (o deberíamos decir Underwood) y Carlson dentro de esta metacinematográfica entrevista.

Spacey abandonó el personaje de Underwood sin que la serie hubiese siquiera finalizado, después de ser despedido por Netflix al ser acusado de varios delitos de acoso y abuso sexual en 2017. Este mismo año, Spacey fue declarado inocente de los nueve cargos que se le imputaban, de ahí quizá que haya querido retomar el personaje y de paso lanzarle un mensaje a Netflix, dejando entrever que ya no hablaba solo como Frank Underwood sino sobre todo como el propio Kevin Spacey: “Netflix existe gracias a mí, yo los puse en el mapa y ellos intentaron enterrarme”, sentenciaba el actor al ser preguntado por Carlson si era consciente de que cada vez que alguien abría la aplicación él estaba presente en cierta manera por el sonido de “tudum” que caracteriza la plataforma y cuyo origen está en el personaje de Underwood.

Su mensaje para las elecciones de 2024

Esta no es la primera vez que Kevin Spacey aparece para emitir un discurso navideño, aunque sí la primera en mucho tiempo. El actor comenzó esta particular tradición en 2018, en el que bajo el título de Let me be Frank aprovechaba para defenderse tanto de las acusaciones de agresión sexual que había recibido como para arremeter contra el desenlace de su personaje en la serie House of Cards. “A pesar de todas las tonterías, la animosidad, los titulares, el juicio político sin juicio. A pesar incluso de mi propia muerte, me siento sorprendentemente bien y mi confianza crece cada día en que pronto sabrán toda la verdad”, anticipaba el actor años antes de ser finalmente declarado inocente. Un mensaje que repetiría en 2019 y en 2020, este último centrado en la pandemia del Covid-19.

Sea como fuere, el actor ha regresado y encima lo ha hecho con una especie de mensaje político en el que no queda muy claro si anuncia su candidatura a la presidencia como Underwood o como el propio Spacey, pero en el que en cualquier caso critica las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos para 2024. “Creo que ambos podríamos estar de acuerdo en que necesitamos que algunos adultos regresen a la sala, así que si eso significa asumir el papel de director ejecutivo, es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer por esta nación. Nuestro país debe dejar de disculparse y endurecerse”, reflexionaba. Veremos lo que da de sí este supuesto anuncio, pero de momento Spacey ya ha retomado su carrera como intérprete y es solo cuestión de tiempo que lo volvamos a ver aparecer en próximas producciones, no así en Netflix bajo el rol de Frank Underwood.