Quién es Tucker Carlson, el vocero de Trump que llega a España para hacer publicidad a Santiago Abascal

No se cree el cambio climático, piensa que el FBI urdió una conspiración tras el asalto al Capitolio, apoya el matrimonio homosexual porque “puede civilizarles”, argumenta, y por supuesto, sigue pensando que en 2020 hubo fraude electoral en favor de Joe Biden. Tucker Carlson es el periodista -muchos de sus colegas se niegan a otorgarle semejante título- que se dejó ver con Santiago Abascal en las protestas de Ferraz el lunes por la noche.

Carlson ha aterrizado en España, según cuentan en Vox, para entrevistar al líder ultraderechista. Lo hará en los próximos días y las imágenes que se grabaron durante la manifestación en Ferraz “aportarán color”, explican, a la conversación entre ambos.

El presentador, que hasta hace unos meses era una de las principales estrellas de Fox, fue despedido después de costarle al grupo de comunicación casi 800 millones de euros. La razón de este pago tan desorbitado se dirimió en el acuerdo que firmaron la Fox y la empresa encargada del recuento de votos de las elecciones presidenciales de 2020, Dominion, in extremis para evitar un juicio histórico por el que se sentaría en el banquillo al grupo de comunicación por mantener la acusación de amaño electoral.

Su salida de Fox supuso, sin duda, un antes y un después en el ecosistema de la all right. El periodista, hasta su cese, presentaba uno de los programas más vistos de la cadena, Tucker Carlson Tonight, un espacio con casi cuatro millones de espectadores diarios, en el que se esbozaba un discurso populista, racista, de odio y manipulación que no ha dejado de tener una vez ha salido de Fox. Un programa en el que el presentador cada día iba un poco más allá, alargando hasta el infinito su deriva ideológica hasta posiciones completamente autoritarias e iliberales.

Su discurso antisistema ha logrado introducirse en lo más profundo del sistema estadounidense, tanto que se ha convertido, en los últimos años, en uno de los principales creadores de opinión de la extrema derecha. Un gurú ultraderechista que se ha servido de su posición privilegiada dentro de los grupúsculos ultras para defender a los líderes más controvertidos de nuestro tiempo.

De Milei a Bolsonaro pasando por Orbán

Su popularidad, a raíz de la victoria de Donald Trump, le llevó a ser uno de los periodistas de cabecera del expresidente estadounidense durante su mandato.

Las entrevistas de Carlson son las que mejor funcionan en redes sociales, así lo reconocen el propio equipo de Abascal, que ven en la entrevista un filón para intentar seguir pugnando con el Partido Popular por la monopolización de las protestas contra el PSOE por la Ley de Amnistía.

Y es que, los números de Carlson no son nada desdeñables. Javier Milei fue entrevistado por el presentador hace unas semanas, cuando se enfrentaba a la primera vuelta de las elecciones generales argentinas. La entrevista con Carlson batió todos los récords del periodista hasta el momento. En menos de 24 horas, la conversación entre ambos reportó más de 300 millones de visualizaciones.

En agosto de 2023, fue el turno de Donald Trump. La entrevista fue visualizada más de 265 millones de veces, unas estadísticas que, aunque se quedan lejos de las de Milei, supusieron la demostración de fuerza del periodista con respecto al panorama mediático que demostró que, a pesar de no estar el paraguas de Fox, aún es uno de los periodistas más influyentes de EEUU.

Estas entrevistas se produjeron con el periodista ya fuera de la cadena conservadora. No obstante, Fox News, durante su idilio empresarial con el ultraderechista, también sirvió de altavoz para los líderes de extrema derecha mundiales. En 2022, el presentador se trasladó hasta Brasil para entrevistar al Jair Bolsonaro.

En 2021 hizo lo propio con el presidente húngaro. Tucker Carlson hizo el programa desde Hungría y presentó al líder como modelo a imitar, reconociendo las políticas iliberales y antieuropeístas del mandatario. Además, ensalzó sus políticas contra el colectivo LGTBI o sus posiciones antiinmigración, defendiendo la teoría ultraderechista sobre el reemplazo de la población.