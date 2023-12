¿Qué son los espasmos del sollozo de los bebés?

Bebé llorando (Imagen de archivo de Infobae)

Los espasmos del sollozo, también conocidos como episodios de apnea del llanto o “respiración suspensiva”, representan un tipo de evento benigno y relativamente común en la infancia. Afectan aproximadamente al 5% de los niños, principalmente entre los seis meses y los seis años de edad, con mayor incidencia en aquellos entre uno y dos años.

Esta condición es caracterizada por un episodio en el que el niño, después de llorar intensamente, retiene la respiración hasta el punto de tornarse pálido o azulado, e incluso, en ocasiones, perder el conocimiento brevemente. Los episodios suelen ser desencadenados por un dolor menor, miedo, frustración o el resultado de una rabieta. Después de un episodio, los niños generalmente se recuperan rápidamente y reanudan su comportamiento normal sin mostrar signos de daño o secuelas a largo plazo.

Existen principalmente dos tipos de espasmos del sollozo: los cianóticos y los pálidos. En el caso de los cianóticos, que son los más comunes, el niño llora y después de un tiempo retiene la respiración, lo que provoca un cambio de coloración en la piel hacia tonalidades azuladas por la falta de oxígeno. Por otro lado, los episodios pálidos suelen ser menos dramáticos en cuanto al llanto previo, pero pueden resultar más alarmantes debido a que el niño adquiere rápidamente una palidez notable y luego puede perder la conciencia.

A pesar de la aparente gravedad del cuadro clínico durante un episodio, los espasmos del sollozo no están asociados con daño cerebral ni ponen en riesgo la vida del niño. La principal preocupación es asegurarse de que durante un episodio el niño esté en un lugar seguro para evitar lesiones si ocurre una pérdida de conciencia.

El abordaje de esta condición no suele requerir tratamiento médico específico, salvo para descartar otras causas de apnea o episodios de cambio de coloración en el niño. La educación y la tranquilidad de los padres son elementos clave, ya que se debe entender que estos episodios no suponen ninguna amenaza para el niño, así que es importante aprender a manejarlos adecuadamente. Se aconseja a los padres mantener la calma mientras ocurre, no agitar al niño y colocarlo de manera segura, preferiblemente acostado de lado.

En algunos casos, puede ser útil instruir a los padres sobre técnicas para prevenir o acortar los espasmos, como soplar suavemente en la cara del niño para estimular la reanudación de la respiración. Sin embargo, estas maniobras deben ser aplicadas con cuidado y bajo consejo médico.

También cabe destacar que, mientras la mayoría de los niños superan los espasmos del sollozo con el crecimiento, en el caso de episodios frecuentes o severos, es necesaria la evaluación por parte de un pediatra para descartar otros trastornos y tratar adecuadamente si hay una causa subyacente que necesite atención.

Aunque los espasmos del llanto pueden ser un evento preocupante para los observadores, especialmente para los padres sin experiencia previa en estos episodios, el pronóstico para los niños que los experimentan es generalmente excelente. Con una comprensión adecuada y un manejo correcto, los episodios pueden ser abordados de manera efectiva y con un mínimo de estrés tanto para el niño como para su entorno.