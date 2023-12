Sánchez y Aragonès pactan una ley de garantía del plurilingüismo y el traspaso de la gestión del IMV

Los presidentes del Gobierno y de la Generalitat se han visto este jueves para profundizar en los compromisos de la investidura.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, han mantenido este jueves una reunión en el Palau de la Generalitat, que ha durado una hora y 15 minutos, según han informado fuentes de Moncloa. El encuentro entre ambos presidentes se ha desarrollado en un ambiente de “cordialidad” y ha servido para constatar “la firme voluntad de ambos gobiernos para seguir avanzando en beneficio del conjunto de los ciudadanos”, rematan estas voces.

Asimismo, ambos dirigentes han alcanzado un total de cinco acuerdos: la convocatoria de una próxima reunión de la Mesa de Diálogo en el primer trimestre de 2024; la aprobación de una Ley orgánica de garantía del plurilingüismo, que “garantice el derecho de la ciudadanía a dirigirse a la Administración General del Estado en lenguas cooficiales”; el traspaso de la gestión del IMV, que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros del 27 de diciembre; el impulso y financiación del proyecto para la instalación en Cataluña de un centro tecnológico de producción de chips (Innofab); y desarrollar a partir de enero el acuerdo y calendario para avanzar en el traspaso de Rodalies.

Te puede interesar: Sánchez cede ante las condiciones de Feijóo para reunirse con tal de llevar al PP al terreno de los pactos de Estado

“Cinco grandes acuerdos que afectan de lleno a la vida de los ciudadanos en Cataluña”, ha valorado Sánchez para “seguir avanzando el diálogo como mejor manera para garantizar la convivencia y el bienestar de los ciudadanos”. También, ha anunciado que el mecanismo para llevar a cabo la condonación de la deuda –acordado con Cataluña, y que será extensible al resto de autonomías del régimen común con deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)–, se concretará “en el mes de enero, cuando se abra un debate general con todas las comunidades autónomas, con una análisis individualizado”. “Trabajaremos con todos y cada uno de los gobiernos autonómicos”, ha insistido Sánchez.

Reitera su rechazo al referéndum

Sobre la posibilidad de introducir enmiendas a la ley de amnistía, Sánchez ha aclarado que no ha hablado con Aragonés al ser una cuestión que afecta a los grupos parlamentarios, pero sí señalado que han hablado de la medida en sí. En cuanto al referéndum de autodeterminación, el presidente del Gobierno ha defendido su rechazo desde el punto de vista “material” y “político”.

Te puede interesar: Indultos, amnistía... ¿y referéndum? La nueva línea roja de Sánchez con la que se cierra en banda porque va “contra la convivencia” de Cataluña

Primero, porque la Constitución no recoge una consulta de este tipo. “No hay ninguna constitución en el mundo que acepte y asuma la segregación de una parte de su país. No lo hay tampoco en España; por tanto, desde el punto de vista material no está contemplado”.

Y desde el punto de vista de la solución al conflicto, Sánchez ha instado a “estar más en al línea de llegar a acuerdos transversales que representen a una mayoría transversal y plural como es la sociedad catalana” y no someterla a una “confrontación”, como ocurrió en 2017. “Desde el punto de vista político y material, vamos a trabajar por la convivencia”, ha recordado en el Palau de la Generalitat.

“Saben cuál es la posición del Gobierno y la mía. A partir de ahí, creo que lo que tenemos que hacer es avanzar en un acuerdo que refuerce el autogobierno”, ha sostenido. En toco caso, se ha mostrado convencido de que la voluntad del Govern para llegar a acuerdos es “total”, al igual que la de su Ejecutivo.