Ayudas a familias numerosas para comprar un coche: requisitos y cómo solicitarlas

(Shutterstock)

Como bien es sabido hace ya tiempo, la tasa de natalidad en España es una de las más bajas de toda Europa, por lo que cada vez es menos corriente ver familias numerosas en el país. Sin embargo, aun las hay y en cantidad. Así, en nuestro país existen ayudas a la hora de comprar un coche para toda la familia, a los que se suman los bonos u ofertas especiales de diferentes marcas de automoción.

A la hora de comprar un nuevo automóvil, las familias numerosas gozan del beneficio de acogerse a un 50% de la bonificación en el impuesto de matriculación, siempre y cuando el coche esté a nombre de alguno de los progenitores. Por lo tanto, este descuento especial es bien recibido por todas aquellas familias que invierten en un vehículo para el día a día. Sin embargo, debemos aclarar que el 21% del IVA sí debe ser abonado por estas familias, por lo que en ese sentido no se presenta ninguna reducción.

¿Qué requisitos tengo que cumplir para beneficiarme?

Los requisitos a cumplir para acceder a esta ayuda no son muchos, pero primero vamos a explicar el más obvio: ¿Cuándo se considera que una familia es numerosa?

Uno o dos padres con dos hijos, sean o no comunes, siempre que al menos uno de los hijos tenga una discapacidad o esté incapacitado para trabajar;

Dos padres con discapacidad y con dos hijos, cuando uno de los progenitores tenga un grado total de invalidez igual o superior al 65%, o ambos un grado de discapacidad superior al 33%, o esté incapacitado para trabajar;

Uno o dos padres y tres o más hijos, sean o no comunes;

Un padre separado o divorciado, con tres o más hijos, aunque estén en distintas unidades familiares;

Padre o madre viuda con dos o más hijos;

Dos o más hermanos huérfanos de padre y madre sometidos a tutela o guarda que convivan con el tutor;

Tres o más hermanos huérfanos de padre y madre, mayores de 18 años, o dos si uno de ellos es discapacitado, que convivan y dependan económicamente de ellos.

Una vez que se tiene en claro si uno forma o no parte de lo considerado como familia numerosa, explicaremos las condiciones para acceder a los descuentos. En primer lugar, para obtener el descuento del 50% mencionado anteriormente, el vehículo adquirido debe estar a nombre de uno de los progenitores. Además, el coche debe tener entre 5 y 9 plazas y no podrá ser vendido antes de los cuatro años posteriores de su compra. Por último, el titular no debe haber puesto a su nombre ningún otro vehículo en los últimos cuatro años, salvo casos excepcionales como por ejemplo baja por siniestro total.

A tener en cuenta: la solicitud para acceder a este descuento debe ser realizada de forma previa a la compra del vehículo. Por otra parte, las familias numerosas también pueden gozar de otros beneficios económicos a la hora de la compra de un coche, los cuales dependen de cada Ayuntamiento. Por eso, te recomendamos que averigües cuáles son según la ciudad o comunidad en la que residas.

Marcas de coche que ofrecen descuentos adicionales

Mientras que el Estado ofrece ciertos beneficios a la hora de comprar un vehículo para las familias numerosas, muchas firmas automovilísticas también cuentan con descuentos especiales para ellas. En este contexto, numerosas marcas reconocidas colaboran con nosotros para brindarte los mejores precios a la hora de invertir en un coche para familia numerosa: