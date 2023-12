Los 10 destinos más sostenibles para viajar en 2024, según Lonely Planet

Valle de Ordesa

La búsqueda de un turismo sostenible y cuidadoso con el medioambiente es una de las tareas pendientes para los próximos años. No obstante, muchos países se han puesto manos a la obra y han iniciado planes para evitar la masificación turística o la contaminación acústica y lumínica. A esto se le suman restricciones en varios en numerosos destinos debido a su interés e importancia patrimonial, ya sea natural, histórica o cultural.

Pero todo esto no impide a los viajeros disfrutar de países, paisajes o ciudades de ensueño, sino que es un modo de poder preservar los tesoros que se distribuyen a lo largo del mundo. Así, desde la prestigiosa guía de viajes, Lonely Planet han premiado a los destinos más sostenibles del mundo en su lista anual de los mejores lugares para viajar el año que viene con el lanzamiento de Best in Travel 2024.

Un ranking, qué gracias al 50 aniversario de la marca, se ha ampliado a 50 los destinos imprescindibles de todo el mundo. Dentro de todos ellos, la categoría de sostenibilidad engloba un total de diez países que han sido reconocidos por “ser vanguardia del turismo sostenible y respetuoso, por sus proyectos de conservación de la naturaleza o combinar la tradición local con la nueva tecnología”, cuentan desde su página web.

Groenlandia (Shutterstock).

España: el destino más sostenible del mundo

El de los destinos más sostenibles para viajar en 2024 está liderado por España. Así, se ha convertido en todo un referente turístico gracias a que “está a la vanguardia de los viajes verdes con sus planes pioneros por un modelo de turismo circular más sostenible”. Pero esto no se queda aquí, ya que los reconocimientos para nuestro país no terminan, pues en el puesto número cinco se sitúa el Camino Portugués.

Se trata de una de las principales rutas del Camino de Santiago que recorre algunos de los parajes y pueblos más bonitos de España y Portugal. A esto se le suma que en la categoría de regiones, el País Vasco ha sido escogida como la quinta mejor del mundo para viajar.

A España le sigue Patagonia, Argentina y Chile, los cuales ofrecen según la guía de viajes “nuevas rutas, parques que no dejan de crecer y uno de los proyectos de resilvestración más ambiciosos del continente, lo que hacen que la Patagonia sea más salvaje y accesible que nunca”.

Hokkaidō, Japón (Shutterstock).

En tercer lugar, se encuentra Groenlandia, una de las regiones más frías del mundo que siempre ha enamorado a los más aventureros, y en el cuarto las rutas de Gales. “Una renovación de la red ferroviaria de Gales, uno de los primeros países en legislar en materia de sostenibilidad, ampliará las opciones para explorar de forma sostenible el agreste oeste del país”, detallan. Por su parte, Palaos, uno de los paraísos del Pacífico, ocupa la sexta posición; Hokkaidō, en Japón, la séptima; Ecuador, la octava; las rutas Bálticas, la novena; y el ranking lo cierra los ‘Ecolodges’, en Sudáfrica.

El ranking completo