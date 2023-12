Céline Dion pierde el control de sus músculos por culpa de su enfermedad neurológica

Céline Dion (Getty Images)

La aclamada cantante Céline Dion, conocida mundialmente por su emocionante voz y espectaculares presentaciones en vivo, enfrenta una de las batallas más duras de su vida contra una enfermedad que ataca en silencio: el síndrome de persona rígida (SPR). Este trastorno neurológico, del cual poco se sabe, está impactando profundamente su carrera y su día a día al haberle quitado el control de sus músculos.

Las noticias sobre la salud de Céline Dion han sido compartidas por su hermana Claudette Dion, quien reveló detalles sobre el estado actual de la cantante. Con expresiones de profundo pesar, Claudette explicó que la artista ya no puede cantar, pues los músculos involucrados en la producción vocal están afectados. “Trabaja mucho, pero no tiene control de sus músculos”, ha lamentado.

El SPR es una enfermedad extremadamente rara, que afecta solo a una persona entre un millón, lo que dificulta significativamente la investigación y el desarrollo de tratamientos efectivos. Los síntomas incluyen rigidez y espasmos musculares, que pueden afectar no solo a la habilidad para cantar sino también a tareas cotidianas como caminar.

La voz de éxitos inolvidables como The Power of Love y My Heart Will Go On tuvo que enfrentar la dura decisión de retirarse de sus presentaciones en vivo por su salud. Desde su anuncio en octubre de 2021 sobre el padecimiento de la enfermedad, la cantante se vio forzada a cancelar su serie de conciertos en Las Vegas. Un año más tarde, se canceló la gira europea que tenía prevista en 2023 y, posteriormente, toda su gira mundial.

Cancelación de su gira mundial

En diciembre de 2022, Céline Dion se dirigió a sus seguidores, mediante un emotivo video en sus redes sociales, para explicar el impacto que el trastorno estaba teniendo en su cotidianeidad. “Los espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes”, confesó. Este comunicado dejó a sus fans alrededor del mundo con una mezcla de preocupación y esperanza por su recuperación.

La enfermedad ha llevado a la cantante y a su familia a emprender una búsqueda activa de respuestas y soluciones. Su hermana ha mencionado en entrevistas que, pese a estar en las mejores manos médicas disponibles, la recuperación de Céline no avanza como se desearía. La enfermedad sigue siendo un misterio médico, pues los tratamientos son limitados y no siempre eficaces dado lo poco común de la condición.

Claudette ha remarcado además la naturaleza desconcertante del SPR, explicando que, debido a su baja prevalencia, el estímulo para la investigación es reducido, lo que disminuye las posibilidades de encontrar una cura o tratamiento efectivo en el corto plazo. “Hay algunos que han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce”, indicó.

Los fans de la cantante, que la han aclamado durante años en los escenarios de todo el mundo, permanecen al tanto de su salud a través de las actualizaciones que su familia ofrece y de las publicaciones en sus redes sociales. Dichas plataformas se han transformado en un espacio de memoria donde sus seguidores pueden revivir los momentos más brillantes de su carrera y en el que Céline Dion puede sentir el calor y el apoyo de sus admiradores a pesar de la distancia física y los desafíos que enfrenta.