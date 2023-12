Una leyenda del tenis ensalza a Nadal y explota contra Kyrgios: “Vete a hablar a Only Fans”

Imagen de archivo de Rafa Nadal (AP).

Rafa Nadal está de vuelta después de casi un año de baja por lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda, con afectación al tendón y necesidad de pasar por el quirófano. El manacorí, que no juega un partido oficial desde que perdiese el pasado 18 de enero en segunda ronda del Open de Australia ante Mackenzie McDonald, ya ha puesto fecha a su regreso a la competición. Será la primera semana de enero en el torneo de Brisbane, preparatorio para el primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia.

Su vuelta a la competición se ha convertido en la comidilla del circuito. Boris Becker, leyenda del tenis, ha sido el último en pronunciarse. “Jamás apostaría en contra de Rafael Nadal en una pista de tenis. Es tremendamente fuerte, ha ganado muchísimo, tiene tantísima experiencia. Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, y si él cree que tiene posibilidades de ganar grandes títulos y jugar a un alto nivel, entonces tienes que creerle. En mi mente no hay ninguna duda. Estoy convencido de que no irá a Australia con las mayores expectativas: sus objetivos deben ser Roland Garros y los Juegos Olímpicos, de nuevo en tierra batida”.

Te puede interesar: La aplaudida reflexión sobre Rafa Nadal de una leyenda del deporte: “No quiero ver su retirada”

Nadal sigue elevando la intensidad de sus entrenamientos antes de regresar al circuito ATP desde el inicio de 2024. Como parte de la pretemporada, que ha transcurrido mayormente en su academia de Manacor, viajará a Kuwati, a otro de sus centros de entrenamiento, en el que se entrenará junto al joven francés Arthur Fils. El broche a la preparación tendrá lugar en Mallorca, hasta los últimos días de diciembre, en los que Rafa Nadal viajará a Brisbane para disputar su primer torneo en los últimos 12 meses.

El tenista español Rafa Nadal confirmó este viernes que volverá a las pistas tras casi un año de ausencia por lesión. El torneo de Brisbane (Australia), de categoría ATP 250, que se disputará entre el 31 de diciembre y el 7 de enero, será donde debute

Becker estalla contra Kyrgios

Nick Kyrgios, probablemente el tenista más polémico de la actualidad, también ha estado en boca de Becker. “Los jugadores de épocas pasadas no tienen nada que hacer contra los actuales jugadores del circuito”, afirmó el tenista australiano desatando la furia del actual entrenador de Rune. “Simple y llanamente, tienes que respetar el pasado de nuestro deporte, además de dar las gracias públicamente a los antiguos jugadores. Debes agradecer que ellos existieron: sin ellos, el circo del tenis no seguiría existiendo. Jamás ha habido tantos premios monetarios y jamás ha habido tanta publicidad como la hay hoy en día. ¿Por qué? Por las leyendas de este deporte. Vete a hablar a Only Fans”, espetó.

Te puede interesar: La victoria de Nadal frente a un campeón de Wimbledon en plena adolescencia: “Me avergonzó unos años”

Tras su debut como comentarista en las ATP Finals de Turín, Nick Kyrgios anunció su entrada en la red social OnlyFans, una plataforma que permite a los creadores recibir ingresos directamente de sus seguidores y que, desde su creación, ha sido conocida, mayoritariamente, por su contenido erótico. “Se volvió mucho más loco… ¡Únete a mí en OnlyFans! ¡Suscribirse es gratis para todos! Todo, desde detrás de escena hasta en la pista y la vida cotidiana. Nos vemos a todos allí. Enlace en biografía”, compartió en sus redes sociales un Kyrgios que respondió al alemán.

“Soy de los pocos jugadores que ha traído millones de seguidores al deporte y ha ayudado a que haya más dinero para todos. No recuerdo ver a Boris en Netflix. Eres ridículo. Lo que gano fuera de la pista no es gracias a nadie. He sido posiblemente uno de los jugadores más vistos fuera de los tres grandes en la última década. Tengo fanáticos de todo el mundo y he atraído a mucha más gente al deporte. He creado mis propias cosas fuera de la pista. Intenta no ocultar más activos”, contestó.