La aplaudida reflexión sobre Rafa Nadal de una leyenda del deporte: “No quiero ver su retirada”

Rafa Nadal en un acto en Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

El tenis cuenta los días para volver a ver a Rafa Nadal, uno de sus grandes estandartes. El español, segundo jugador con más Grand Slams de la historia del circuito masculino, se acerca cada vez más a su regreso, tras casi un año inactivo debido a la lesión que se produjo en el pasado Abierto de Australia. El primer grande del curso está ganando enteros para acoger la reaparición, en lo que a eventos de caché se refiere, de uno de los componentes del Big 3.

Todavía no hay confirmación oficial sobre el momento exacto en el que el balear estará de vuelta, pero esta podría llegar en cualquier momento. De hecho, empieza a filtrarse la hoja de ruta de Nadal de cara al final de 2023 y el principio de 2024. En los últimos días, ha ganado bastante notoriedad una información de Pedro Fullana en la que se desgranan los planes más inmediatos de Rafa.

Según el periodista de la Cadena SER, lo primero que hará Nadal será viajar a Kuwait para entrenarse de forma más intensificada en la delegación de su academia durante la primera quincena de diciembre. Una vez superadas las Navidades, el manacorense pondrá rumbo a Australia, donde entrenará y jugará en los primeros días de enero. Por supuesto, la guinda del pastel en lo que respecta a su presencia allí será la disputa del major australiano.

Nadal durante su último partido (REUTERS/Loren Elliott)

“Intuyo que va a ser muy difícil recuperar un nivel muy alto de tenis. Pero bueno, si no tuviera la ilusión de intentar ser competitivo, pues probablemente no estaría haciendo todo lo que he hecho durante estos últimos meses, todo el esfuerzo que supone a la edad que tengo, y después de tener una carrera muy larga, que los años pesan”, reconoció Nadal hace unos días. Lo hizo durante el primer acto público en el que habló claramente de retomar su condición de tenista.

Que Nadal salte a las pistas de nuevo gana fuerza como tema de conversación en el panorama deportivo. Para muestra, el hecho de que se introdujo el asunto en una rueda de prensa totalmente ajena a lo tenístico.

Tiger Woods elogia a Nadal

El golf, una disciplina que además es bastante del gusto de Nadal (practica este deporte siempre que puede), dejó a sus protagonistas de lado por unos minutos para centrarse en una estrella de la raqueta. Fue durante la comparecencia de una leyenda en activo de los palos: Tiger Woods.

“Tienes una buena relación con Rafa Nadal, que está intentando volver en 2024. Lo hiciste antes y lo estás intentando hacer de nuevo. ¿Cómo describes el proceso de un atleta como Rafa o tú, que ha ganado todo, mantiene la misma motivación de siempre y está intentando lograrlo de nuevo?”, le preguntaron al ganador de 15 grandes, segundo a nivel histórico en el golf (al igual que le ocurre a Nadal en el tenis).

“Creo que lo que ha hecho Rafa es extraordinario. Ganó el Abierto de Australia con el pie roto. Es un tipo más que duro y más que competitivo. Sabe que el ‘padre tiempo’ está aquí. Todos los deportistas lo afrontan. En unos deportes sucede antes que en otros y, por desgracia, en todos los deportes la edad nos ‘echa’”, reconoció Woods.

Tiger Woods en un torneo en febrero (Ariana Ruiz/Prensa Internacional via ZUMA/dpa)

A continuación, declaró abiertamente: “No quiero ver su retirada, como nunca quise ver a Fed (erer) irse!”. “Pero es lo que ocurre y creo que todos deberíamos disfrutar de verle competir, verle jugar y saber lo que supone para el deporte. Y lo que significa para todos, que es ver su pasión, cómo juega y por qué lo hace”, sentenció después el golfista.