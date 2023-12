Feijóo rehúye a Sánchez para poder capitalizar una semana clave de oposición: “No vamos a picar”

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez (i) y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (Jesús Hellín / Europa Press)

Era festivo, concretamente, el Día de la Constitución, y el líder del PP y el presidente del Gobierno se encontraban en el Congreso de los Diputados. Allí fue donde Feijóo se enteró de los asuntos de los que quería hablar Sánchez en una eventual reunión entre ambos antes de fin de año. De hecho, tras conocer los tres temas que quería poner sobre la mesa el presidente, el líder de la oposición dio su opinión sobre los mismos.

La renovación del CGPJ, la financiación autonómica y la reforma del artículo 49 de la Constitución son las tres líneas sobre las que Sánchez quiere debatir con Feijóo. El PP aseguró que para renovar el Consejo General del Poder Judicial era imprescindible modificar la ley sobre la forma de elecciones de los jueces; en cuanto a la financiación autonómica, pidió romper con la negociación bilateral entre la Generalitat y el Gobierno y tratar este asunto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, sobre la modificación de la Constitución, el PP se abrió a abarcarla, aunque con ciertas reticencias a la hora de tocar la Carta Magna.

De las fechas, una de ellas ya extinta (lunes, 18 de diciembre), Feijóo se enteró hace una semana, pero ni el PP y el PSOE dieron detalles al respecto hasta este lunes. Los socialistas desvelaron cuáles eran estas tres fechas: el 18, el 22 y el 29 de diciembre. Mientras tanto, el PP asegura que Feijóo no se sentará con Sánchez hasta no tener el orden del día de esta reunión sobre el papel. Aunque son conscientes de que los socialistas lo hicieron público a través de los medios, se respaldan en que no se lo comunicaron todavía ni a Feijóo ni a su gabinete.

Fue Óscar López, director de gabinete de Pedro Sánchez, el que llamó al gabinete de Alberto Núñez Feijóo. “Dijo tres fechas para vernos”, admiten fuentes del PP conocedoras de la conversación telefónica. Por su parte, desde el PP les pidieron el orden del día de la reunión, y López contestó que se daba por “enterado”, todo ello según la versión de los populares. Insisten en el contenido de esa reunión, que quieren conocer de manera formal y por escrito.

Capitalizar la semana de “cesiones”

Manejar los tiempos es crucial para ambas partes durante estas semanas. La semana pasada se debatió la toma en consideración de la amnistía en el Congreso de los Diputados, junto con la creación de tres comisiones a petición de los partidos independentistas. Además, a mitad de semana estalló el pacto entre el PSOE y Bildu para arrebatar la Alcaldía de Pamplona al UPN, que recaerá en los abertzales en cuanto se produzca la votación.

Para el PP, tratar cualquier tema que no sea la amnistía y la Alcaldía de Pamplona es favorecer a una cortina de humo hilvanada por los socialistas y a la que eventualmente se une Vox. “La estrategia es tan obvia que no vamos a picar”, señalan desde la Dirección Nacional del partido, que asegura que está claro que el PSOE de Pedro Sánchez quiere hablar de lo suyo. Los de Feijóo no quieren poner boca arriba sus cartas y menos durante estos días, determinantes para hacer oposición a Sánchez.

Este martes, el pleno del Congreso de los Diputados vota una proposición de ley presentada por Sumar con el fin de suprimir las injurias a la Corona, las ofensas a sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales. “Va a dar una nueva patada al Código Penal”, en palabras de los populares. Hoy también hay pleno en el Senado, en el que los populares han registrado una ristra de preguntas para señalar a los socialistas sobre la moción de censura en Pamplona.

El miércoles, el presidente del Gobierno comparece por primera vez en esta legislatura en el Congreso de los Diputados, y el jueves Sánchez se reunirá con Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, y queda pendiente la fecha para la reunión con Carles Puigdemont. “Veremos la agenda que unos y otros marcan”, dijo este lunes el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, que asegura que esta será otra “semana de cesiones”.

Los populares concluyen que la petición de Sánchez para reunirse con Feijóo es “mera táctica”, porque el encuentro carece, de momento, de contenido, y coincide con una semana en la que van a pasar “cosas graves”. Por ello, aunque no van a rechazar discutir sobre los intereses generales de los españoles, no van a aceptar la “táctica torticera” de discutir sobre la fecha para una reunión. En este sentido, los populares ya han comenzado a alargar la fecha para un encuentro, venciendo la primera de las fechas que La Moncloa ha puesto sobre la mesa, este lunes 18 de diciembre. La siguiente que propone el presidente es el viernes 22 de diciembre.