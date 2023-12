Aston Martin lanza un mensaje intimidante a todos los pilotos y desvela la cualidad que hace “impagable” a Alonso

Fernando Alonso pilota el AMR23 durante el GP Las Vegas (REUTERS).

El pasado domingo 26 de noviembre el semáforo se apagaba, los motores dejaban de rugir y la Fórmula 1 echó el cierre y envió una nueva temporada histórica a su libro de memorias. Red Bull y Max Verstappen han arrasado y batidos todos los récords habidos y por haber. La escudería austríaca ha ganado 21 de las 22 carreras disputadas con el piloto neerlandés escuchando los acordes del himno de su país en 19 ocasiones. Traducido en 575 puntos para él en el Mundial de pilotos y 860 en el de Constructores tras sumar los 285 de su compañero de equipo Checo Pérez.

Récord de siempre en la F1. Aunque con permiso de la escudería y el piloto de los récords, el otro protagonista de la temporada ha sido Fernando Alonso con ocho podios en su primer año con Aston Martin. “Las primeras seis carreras fueron increíbles, pero sabía que vendrían momentos difíciles. ¿Imagínese si nuestra temporada no hubiera comenzado con seis podios en los primeros ocho grandes premios, sino que hubiera comenzado con uno? Si ese hubiera sido el caso, entonces lo que sucedió en las citas 9, 10, 11 y 12 no habría causado un gran contraste. Si consigues 23 puntos en la primera carrera, es comprensible que el nivel de expectativas aumente”.

Aston Martin avisa

“Para mí, ese período fue un desafío porque era necesario comprender lo que estaba sucediendo. Tienes que alejarte y mirar el panorama con más perspectiva. ¿Están otros mejorando enormemente? ¿No estamos progresando lo suficiente? Tienes que ser honesto en tus evaluaciones, hacerte preguntas difíciles, llegar a un entendimiento y luego asegurarte de que todos en el equipo también comprendan la situación, se mantengan unidos y resuelvan la situación”.

“Lo dije varias veces, el objetivo para el resto de la temporada era entender el coche y revertir la tendencia. Pensé que si pudiéramos volver al podio en la segunda mitad del año, sería un logro fantástico. Lo hicimos dos veces, pero todos aún quieren más. Fuimos realistas y tratamos de manejar las expectativas”, analiza Mike Krack, jefe de Aston Martin. La escudería británica pasó la segunda parte de la temporada añadiendo actualizaciones y tratando de entender el comportamiento del monoplaza, algo que creen tener claro para el año que viene. “Sabemos lo que queremos hacer en 2024 y la dirección que debemos tomar con el coche del próximo año”, anuncia sobre el desarrollo del coche para el siguiente curso.

“Es impagable”

Fernando Alonso arriesgó cuando decidió abandonar Alpine, cuarta escudería, para recalar en Aston Martin, séptima. El cambio era arriesgado e incluso se llegó a tildar de errático, pero el tiempo ha dado la razón al asturiano. Ha vuelto a sentirse competitivo con un monoplaza que le ha permitido bañarse en champán hasta en ocho ocasiones y certificar la mejor temporada en la historia de la escudería en general y su mejor actuación desde 2012 en particular. “Lo que Fernando nos ha aportado es simplemente impagable, nos impulsa y nos hace mejores, realmente, es así de simple. Es tremendamente ambicioso y quiere luchar por el podio cada fin de semana”, expresa Mike Krack.

“La experiencia que aporta no tiene precio, pero también el compromiso. No es uno de esos pilotos que llegan un fin de semana de carreras, hacen lo suyo y luego desaparecen”, avanza Mike Krack, enfatizando en la implicación de Fernando Alonso con el personal de Aston Martin, al que no deja descansar aunque el motor esté apagado. “Siempre hay otra pregunta, otro mensaje de WhatsApp que suena, constantemente buscando cosas que podamos mejorar. Tenerlo merodeando detrás de ti proporciona toda la motivación que cualquiera podría necesitar”, finaliza.