Aston Martin y el supuesto plagio a Red Bull: la parte del coche que más problemas ha dado a Alonso apunta a ser una ‘copia’ en 2024

Verstappen y Alonso durante el GP de Miami (REUTERS).

A finales del próximo mes de febrero arrancará una nueva temporada de Fórmula 1 que, en el caso de ciertas escuderías, lleva meses gestándose. Es la situación de Aston Martin. Tras un inicio de curso por encima de sus expectativas con seis podios en los primeros ocho grandes premios, el parón veraniego supuso un frenazo en seco a su rendimiento. Dos podios en las últimas diez carreras. Sin embargo, eso no evitó que el año se cerrase como el mejor en la historia de Aston Martin que ahora busca dar el salto definitivo a la cabeza de parrilla.

La escudería británica pasó la segunda parte del curso añadiendo actualizaciones y tratando de entender el comportamiento del monoplaza, algo que creen tener claro para el año que viene. “Lo dije varias veces, el objetivo para el resto de la temporada era entender el coche y revertir la tendencia. Pensé que si pudiéramos volver al podio en la segunda mitad del año, sería un logro fantástico. Lo hicimos dos veces, pero todos aún quieren más. Fuimos realistas y tratamos de manejar las expectativas”, analiza Mike Krack, jefe de Aston Martin. “Sabemos lo que queremos hacer en 2024 y la dirección que debemos tomar con el coche del próximo año”, anuncia sobre el desarrollo del coche para el siguiente curso”, añade.

Te puede interesar: Hamilton desvela el motivo de los altibajos de Aston Martin: “Intentaron copiar un coche y no era lo mismo”

Aston Martin, acusado de plagiar a Red Bull

“No puedes copiar un coche y empezar de cero. Mira a los Aston Martin. Intentaron copiar un coche y no era lo mismo. No es tan fácil. Tienes que intentar coger las partes buenas y a través del ensayo y error intentar añadir otras piezas”, afirmó Hamilton sobre la escudería británica, que cuenta con exingenieros de Red Bull. Acusación que Aston Martin no ha desmentido y admite el equipo austríaco es un espejo en el que mirarse. “El gran modelo a seguir es Red Bull. En términos de confiabilidad y compromiso, no se le ha escapado mucho a este equipo en 2023. Ese es el estándar que también tenemos que alcanzar”, señala Tom McCullough, jefe de rendimiento de Aston Martin.

“Tenemos muchas áreas en las que necesitamos mejorar, a veces sólo un poco”, explica McCullough. “Porque sabemos: si les damos a nuestros pilotos un buen coche, obtendrán buenos resultados. Así que ese es el enfoque que debemos centrar. Simplemente tenemos que estar presentes al 100 por ciento en cada sesión, durante todo el año. Si no lo conseguimos, no conseguiremos aprovechar al máximo nuestro desempeño. Así que tenemos que asegurarnos de estar alerta aquí. Eso tiene que ser correcto. Pero no lo logramos varias veces en 2023″, concluyó el ingeniero en declaraciones a en declaraciones recogidas por Motorsport.

Te puede interesar: Aston Martin lanza un mensaje intimidante a todos los pilotos y desvela la cualidad que hace “impagable” a Alonso

Solución al mayor problema de Aston Martin

Uno de los grandes temas de la temporada 2023 ha sido el funcionamiento del DRS de Red Bull. A lo largo de la temporada varios equipos han tratado de entender los secretos de dicha parte del monoplaza llegando incluso a traer alerones traseros muy similares a los vistos en el RB19. Entre ellos, Aston Martin, que ya había decidido estrenar en Azerbaiyán un alerón de baja carga similar a los del equipo de Milton Keynes. Sin embargo, no les funcionó. Ni en Bakú ni en ninguno de los circuitos demandantes de altas velocidades y poca carga aerodinámica.

Durante la clasificación del Gran Premio de Bahréin, Fernando Alonso registró una velocidad punta unos 6 km/h inferior a la de Red Bull, mientras que en Arabia Saudí, como resultado de diferentes elecciones en términos de carga, esa diferencia incluso se aumentó a los 10 km/h en la recta principal. “Nos dimos cuenta de que el año pasado Red Bull era muy fuerte en esta área, así que tomaron el relevo. Recuerdo que en Jeddah el año pasado fue la primera vez que todo el mundo dijo: ‘Vaya, la ventaja que tienen en la apertura del DRS es bastante grande’”, dijo el director técnico de Aston Martin.

Asemejarse al ala abierta del DRS de Red Bull es el objetivo del equipo británico. “Buscamos asegurarnos de que cuando se abre el DRS haya un rango lo más amplio posible”, explica McCullough. De esta manera quedaría solucionada la ausencia de velocidad punta que tan dolor de cabeza ha dado a Fernando Alonso.