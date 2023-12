Hamilton desvela el motivo de los altibajos de Aston Martin: “Intentaron copiar un coche y no era lo mismo”

El piloto de Mercedes Lewis Hamilto. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Lewis Hamilton no consiguió ninguna victoria la temporada anterior por primera vez desde en su carrera deportiva en la Fórmula Uno. Este año ha vuelto a ocurrir, ni el británico ni el equipo Mercedes ha conseguido subir al cajón más alto del podio (no ocurría desde 2011). Y es que, desde la escudería sabían a principios de temporada que su coche W14 no era competitivo. Realizaron cambios que resultaron insuficientes, y ya estudian una mejora de cara a 2024. Lo cierto es que esto no preocupa al británico, quien aseguraba a Motorsport que ha tenido momentos más difíciles: “Yo también tuve años difíciles cuando era más joven. El coche de 2009 era terrible. Las temporadas 2010 y 2011 tampoco fueron buenas. Este es el periodo más largo que he estado sin ganar, pero si piensas en las victorias, esos años fueron mucho peores”.

Los esfuerzos de Mercedes este año estuvieron enfocados a intentar encontrar la dirección que los llevase a las mejoras necesarias. Todo parecía estar listo desde el Gran Premio de Mónaco, pero desde el equipo pronto llegaron a la conclusión de que ni siquiera con esos cambios estarían a la altura de ser lo competitivos que deseaban. Así, pusieron todos sus esfuerzos en dar con la clave para 2024.

Pese a esto, Hamilton cree que esto era un precio justo que tenían que pagar, ya que el rumbo correcto no estaba en copiar ciegamente las ideas de Red Bull. En esta línea, el británico sugirió que los altibajos de Aston Martin a lo largo de esta temporada (Alonso encadenó ocho podios seguidos en las primeras carreras, para después encadenar una mala racha como el último puesto en Singapur), se debían a su intento por intentar plagiar a la escudería de bebida energética. “Con los plazos que tienes, y los recursos limitados que tienes, no puedes tirarlo a la basura y empezar de cero. No puedes copiar un coche y empezar de cero. Mira a los Aston. Intentaron copiar un coche y no era lo mismo. No es tan fácil. Tienes que intentar coger las partes buenas y a través del ensayo y error intentar añadir otras piezas”, apuntó.

Mercedes acabó con ocho podios, los mismos que Aston, pero menos que Ferrari y McLaren, y por supuesto, muchos menos que Red Bull. Con el palmarés de victorias en blanco del británico, la victoria de Russel en Sao Paulo 2022 fue el último triunfo de Mercedes desde finales de 2021.

Fernando Alonso dejó un recado para Hamilton

🗣️ Helmut Marko: "Quizás Alonso o Hamilton podría batir a Max con el mismo coche"



😎 Fernando Alonso: "Creo que yo lo haría tan bien como Verstappen, no sé Lewis, pero yo sí"



La sonrisita de @alo_oficial 😏 pic.twitter.com/yxirZJy5PK — DAZN España (@DAZN_ES) December 5, 2023

Martin Brundle, expiloto de Fórmula 1, afirmó que tan solo Alonso y Hamilton “tendrían la cabeza para hacer frente a Max Verstappen”. El asesor de Red Bull, Helmut Marko, volvió a sacar a escena los nombres de Fernando y Lewis: “Solo Alonso y Hamilton pueden igualar a Max Verstappen. Solo grandes pilotos como ellos se las arreglarían junto a él”.

Ante estas declaraciones, el piloto español respondió dejando un recado al británico, aunque acompañado de una sonrisa: “Para estar al nivel de Verstappen hay que tener mucha autoconfianza, así que yo lo haría tan bien como él, no sé Lewis, pero yo sí”. Después de ello, y en un tono más serio, afirmó que “Lewis también”.