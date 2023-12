Así fue el emotivo homenaje póstumo a Itziar Castro en Barcelona: “No se la reconoció lo suficiente en vida”

Itziar Castro en 'La cita'

Numerosas personalidades y actrices han dado el último adiós a Itiziar Castro, quien falleció a sus 46 años debido a una parada cardiorrespiratoria. Alrededor de 150 amistades y compañeros organizaron un emotivo homenaje póstumo en Barcelona para despedirse de la actriz.

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, la exministra de Igualdad Irene Montero, la chef Ada Parellada y la futbolista Jenni Hermoso fueron algunas de las personalidades que estuvieron presentes en el tributo póstumo a Castro.

Después de la capilla ardiente y el funeral íntimo en la localidad de Pallejà, también en Barcelona, el restaurante Red Fish, el favorito de la intérprete de Goya Fernández en Vis a vis, fue el encargado de acoger a las diferentes personas que estuvieron en el evento.

En torno a las 16:30 de este miércoles 13 de diciembre, las actrices y conductoras del acto Imma Sust, María Molins y Cristina Dilla, quienes fueron vestidas de rojo, explicaron que el homenaje se realizaba porque fue una petición que Castro dejó por escrito.

Entre los asistentes también estaban sus padres, quienes han sido recibidos con un prolongado y sonoro aplauso. El dramaturgo y guionista Guillem Clua, la abogada y criminóloga Carla Vall, el director Frankie de Leonardis, Àngels Gonyalons, la cocinera Ada Parellada, Txe Arana, Agnès Busques y Núria Gago y las presentadoras Ares Teixidó y Alejandra Castelló también acudieron a la cita.

“Ha sido una muerte horrible, repentina, que nadie se esperaba. La echaremos en falta porque era una mujer impresionante, con un talento artístico increíble, que tuvo que luchar contra los prejuicios, los discursos de odio, contra la discriminación y que nunca perdió la sonrisa y las ganas de vivir”, ha dicho Colau, quien sujetaba un ejemplan de Con el corazón por delante, libro escrito por Castro.

“No se la reconoció suficiente en vida, pero sí estamos a tiempo de recordarla como una gran diva y de practicar lo que ella nos enseñó: que el amor gana al odio”, ha zanjado Colau. Por su parte, Irene Montero ha destacado que el fin de este homenaje es “celebrar su vida, gente que hemos compartido su vida, su lucha, con alegría y con sentido del humor”. “Vuela alto, Itziar”, ha zanjado, después de proyectar el cortometraje Citas, dirigido, protagonizado y producido por Castro.

Quien también se ha deshecho en elogios hacia Itziar Castro ha sido la futbolista Jennifer Hermoso. La deportista ha querido “despedirla como se merece” y ha hablado “desde el corazón”. “No os imagináis lo que hizo Itzi por mí, en los peores momentos que pasé recientemente y os prometo que la fuerza que me ha dado esta mujer la llevaré siempre conmigo”, ha dicho.

Tanto es así que la joven ha destacado que en aquellos días difíciles después de ganar el Mundial de Fútbol Femenino “no había día que no tuviera un mensaje de apoyo suyo”. “La recordaré como la mujer que me hizo creer que todo es posible”.

A lo largo de casi dos horas, Àngels Gonyalons interpretó el bolero de El día que me quieras de Carlos Gardel y la cantante Lídia Pujol Nada de nada de Cecilia. Por su parte, Txe Arana ha interpretado el poema Lo aposté todo al rojo de la propia Castro. Por último, los padres y las tres conductoras del homenaje subieron un gran pastel con bengalas al ritmo de la canción Girls just wanna have fun de Cyndi Lauper.