Un exjugador del Real Madrid no ve a las mujeres entrenando a hombres: “Lo estamos forzando ahora y es contraproducente”

Sneijder en un sorteo reciente de la UEFA (REUTERS/Denis Balibouse)

Poco a poco, el fútbol sigue ganando enteros en materia femenina. Una buena muestra de ello la tenemos en España, donde las campeonas del mundo han adquirido una repercusión que va mucho más allá de sus logros en el terreno de juego. Futbolistas como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Olga Carmona y Jenni Hermoso, entre otras, han pasado a ser totalmente reconocibles gracias al título planetario que conquistaron este verano, que ha generado un interés hasta ahora desconocido hacia ellas y las competiciones que disputan.

Eso sí, las barreras con respecto a sus homólogos masculinos continúan existiendo. Para muestra, las últimas declaraciones que ha protagonizado un exfutbolista más o menos célebre de forma generalizada: Wesley Sneijder. El neerlandés, que jugó en el Real Madrid entre 2007 y 2009, se ha pronunciado ahora sobre la posibilidad de ver a una mujer entrenando a hombres en el deporte rey. Y sin poder esquivar la polémica, debido a la visión que el también ex de Ajax e Inter de Milán tiene al respecto.

Todo vino a raíz de unos comentarios previos de su compatriota Pierre van Hooijdonk. “El fútbol masculino es un mundo de gallos. No puedo imaginar a Sarina Wiegman (seleccionadora de Inglaterra) entrando en un vestuario de un equipo con jugadores como Rafael van der Vaart”, aseguró en el programa Studio Voetbal el otrora delantero, máximo goleador y campeón de la Copa de la UEFA 2001-2002 con el Feyenoord, a la par que 39 veces internacional con Países Bajos.

Pierre van Hooijdonk en una imagen de archivo (REUTERS/Denis Balibouse)

“Se trata de un tema de credibilidad. Una mujer es menos creíble que un hombre. Creo que en muchas posiciones de la sociedad la diferencia entre hombre y mujer no importa, pero ¿convertirse en entrenadora jefe de un equipo de la Eredivisie? Subestimas el impacto que tendría. Las mujeres y los hombres son iguales para mí. Sólo indico qué efecto tendrá eso en el mundo del fútbol. El mundo del fútbol no es lo mismo que la sociedad”, añadió Van Hooijdonk, que compartía plató precisamente con Van der Vaart (otro exmadridista).

La visión de Sneijder sobre las mujeres y el fútbol masculino

A Sneijder se le preguntó por estas afirmaciones en otro espacio, Veronica Offside. En esa entrevista, el ganador de la Champions de 2010 con el Inter coincidió, aun con matices, con Van Hooijdonk. “Me resulta difícil juzgar. Vuelvo a ser yo mismo, a cómo era entonces en el vestuario. Tal vez ahora haya cambiado, pero yo no. Me imagino que tendría una entrenadora. No tengo nada en contra de las mujeres, pero vamos demasiado lejos”, se sinceró.

“Escuché que se decía que tenemos que romper algo ahora. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que romper? Si sucede, sucederá, pero lo estamos forzando demasiado. El hecho de que estemos hablando de eso ahora ya es demasiado. Tal vez suceda, pero lo estamos forzando ahora y es contraproducente”, sentenció Sneijder.

Sneijder en el Real Madrid (Back Page Images/Shutterstock)

Durante sus dos cursos en la disciplina blanca, el centrocampista marcó 11 goles y repartió 11 asistencias en 66 partidos. No acabó de cuajar en el Madrid, lastrado por el físico y sin acabar de sentirse cómodo. “Me han tratado muy mal, pero prefiero no hablar, de verdad. No puedo decir que esté triste. La verdad es que me voy con la cabeza muy alta”, comentó cuando se anunció su salida.