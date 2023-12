Esto es lo que pasa con tu pensión si te toca ‘El Gordo’ de la Lotería de Navidad

Una pareja de agraciados con El Gordo la Lotería de Navidad. (Álex Cámara / Europa Press)

El Teatro Real y los bombos de la Lotería de Navidad están preparados para repartir suerte el próximo viernes. Los españoles depositan toda su confianza en el sorteo con la esperanza de ganar uno de los premios más elevados. El 22 de diciembre, todas las miradas están puestas en los niños y niñas del Colegio de San Ildefonso, que tienen el destino de miles de familias entre manos. Este año se reparten 2.590 millones de euros, pero son muchos —por no decir casi todos— los ciudadanos que se quedarán con las manos vacías después de la cita. La probabilidad de ganar un premio en la Lotería de Navidad es del 15,304%, aunque el porcentaje se reduce si reparamos solo en El Gordo, dotado con 400.000 euros por décimo.

Los bombos tienen 100.000 bolas con distintos números, que van desde el 00000 hasta el 99.999. Las posibilidades de ganar El Gordo son, por lo tanto, de una entre 100.000, es decir, del 0,001%. Este porcentaje se repite para el segundo y el tercer premio, donde los afortunados ganarán respectivamente 125.000 euros y 50.000 euros por décimo. No se pueden obviar las desventajas de hacerse con alguno de estos galardones. Hacienda se destapa como la principal enemiga de los jugadores, puesto que se lleva el 20% de los premios a partir de los 40.000 euros.

Te puede interesar: El tiempo apremia para la Lotería de Navidad 2023: “La gente hace cola desde las 5 de la mañana”

Por norma general, casi todos los ciudadanos adultos compran, al menos, un décimo para participar en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Los pensionistas son uno de los grupos poblacionales con más boletos en el bolsillo, independientemente de la cuantía de su prestación. Los jugadores sueñan con abrazar sus principales metas: comprar una casa, hacer el viaje soñado y pagar la educación de los nietos. En este contexto, la pregunta del millón es qué ocurre con la pensión si los beneficiarios ganan El Gordo o alguno de los premios más generosos del sorteo.

Cuáles son las terminaciones más premiadas en la Lotería de Navidad.

La Lotería de Navidad y las pensiones de jubilación

Lo primero que cabe destacar es que los futuros ganadores del Gordo no recibirán la cantidad del premio íntegra, porque Hacienda retiene el 20% de todos los galardones a partir de los 40.000 euros. El primer premio, de este modo, no supera los 328.000 euros. Muchos pensionistas se preguntan si, en caso de ganar la Lotería de Navidad, la Seguridad Social les quita la pensión de jubilación. La respuesta es que, generalmente, pueden seguir cobrando la prestación y disfrutar al mismo tiempo del premio obtenido.

Las pensiones contributivas no tienen en cuenta los ingresos extra, de modo que se pueden compaginar con los premios. El Gordo no supone la pérdida del subsidio ni una reducción de la cuantía. Las pensiones no contributivas, como se dirigen a las personas en situación de vulnerabilidad, tienen sus propias reglas y pueden verse alteradas. Los expertos recomiendan, fundamentalmente para las personas que se encuentran en edad de trabajar, mantener el puesto, pues su abandono sí que puede afectar a la futura pensión recortando las cotizaciones a la Seguridad Social.