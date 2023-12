¿Conducir a los 17 años? Las autoescuelas españolas están a favor, pero con “condiciones”

Un profesor de autoescuela impartiendo una clase

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) se ha mostrado este miércoles a favor del sistema europeo para los conductores noveles que permite la conducción acompañada tras obtener un permiso a la edad de 17 años, pero con “condiciones” y “matices”.

Se trata de una de las propuestas de la Comisión Europea relativas a la modificación de las Directivas de 2006 y 2022, así como los Reglamentos de 2012 y 2018 sobre el permiso de conducción. El Consejo de la Unión Europea ha aprobado una orientación general sobre la reforma de la Directiva del permiso de conducir, actualmente en trámite y discusión.

La patronal de las escuelas particulares de conductores considera que la conducción acompañada para jóvenes de 17 años “puede ser una buena herramienta, siempre y cuando se sustente en dos pilares”: la participación de la autoescuela en la formación del futuro conductor y en la supervisión del acompañamiento, y la necesidad de que el tutor o acompañante reciba una formación específica y cumpla con unos requisitos de edad, antigüedad en el permiso, no haber sido condenado por delitos contra la seguridad vial, etc.

Enrique Lorca, presidente de CNAE y de la Asociación Europea de Autoescuelas (EFA), ha afirmado que “el adelanto de los 18 a los 17 años de la edad mínima para conducir turismos, puede ser interesante, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones”. “Según el modelo alemán, que es el que nos parece más seguro, el joven debe prepararse en la autoescuela y examinarse después, exactamente igual que cualquier otro aspirante a conductor”, ha apuntado.

“Si aprueba, y como no goza aún de la edad reglamentaria para circular a los mandos de un coche, recibe una licencia provisional que le permite conducir acompañado de un tutor hasta que cumpla los 18. Si en ese lapso no ha cometido infracciones graves, se le concede el permiso definitivo”, ha detallado.

Por otro lado, la patronal ha dicho que el otro modelo de referencia en cuanto a la conducción acompañada es el francés, según el cual el alumno asiste a 20 horas prácticas con su profesor. Después, si este certifica que ya puede conducir acompañado, lo hace. El profesor también supervisa este proceso y, cuando se considera que el joven está preparado para examinarse, acude a la prueba.

“En cualquier caso, creemos que es necesario de cara a la reducción de la siniestralidad vial que el acompañante reciba un mínimo de adiestramiento para que su influencia sobre el joven y el tutelaje en sí mismo sean los apropiados”, ha manifestado Lorca, quien ha añadido que “cumplir meramente determinados requisitos de edad o experiencia al volante no garantiza una influencia positiva sobre el conductor novel, puesto que el tutor no es un experto en formación vial”.

Enrique Lorca ha afirmado que es “difícil vaticinar cuál podría ser su impacto” en España pero no prevé una demanda “lo suficientemente elevada como para que pueda incidir de manera significativa en los procesos formativos vinculados a la posesión del permiso de conducir”.

