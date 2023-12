Xavi intenta sacar pecho tras la goleada del Girona: “Los jugadores están enfadados porque dominamos”

Xavi en el partido contra el Girona (REUTERS/Albert Gea)

El asalto del Girona a Montjuïc, en un partido en el que el equipo revelación de LaLiga vivió la noche soñada y cuajó una actuación prácticamente perfecta, sigue atormentando al FC Barcelona. Las dudas vuelven a estar a la orden del día en la Ciudad Condal, primando el descontento generalizado tras el 2-4 que se encajó ante los de Míchel. Y, sin embargo, Xavi intenta relativizar lo sucedido en cuanto tiene ocasión.

El técnico azulgrana aprovechó la rueda de prensa previa al encuentro de Champions a domicilio contra el Amberes de este miércoles para intentar reivindicarse, en un momento en el que se le cuestiona, una vez más, como responsable del banquillo en Can Barça. A tenor de sus palabras, podría pensarse que el choque lo perdieron los culés, en lugar de ganarlo (y de forma abultada) los visitantes.

“No he leído nada, pero es normal. Al final, pierdes en casa contra el Girona y es normal la crítica. Los jugadores están enfadados porque es un partido que dominamos. Es muy parecido al partido del Madrid. Hicimos muchas cosas bien para ganarlo, pero hubo errores nuestros en las dos áreas”, consideró Xavi. Más tarde, intentó justificar los altibajos pidiendo algo de calma.

Xavi en una rueda de prensa de Champions (Chaloupka Miroslav/CTK/dpa)

“Estamos en construcción porque venimos de dos años en Europa League. Me refiero a esta construcción. Pero en esa misma construcción, lo que hay que hacer es ganar. Que es lo que estamos haciendo. Una Liga y una Supercopa. Si no, no estaría aquí”, quiso sacar pecho el exjugador. Para explicarse mejor acto seguido: “Me refiero a que el equipo tiene que ser mucho más constante. Cuando digo que estamos en construcción, no me refiero a que necesite tiempo, sino al juego del equipo. Creo que estamos a mitad de camino para hacer un Barça grande”.

“Para mí, las ocasiones son clarísimas”

Cuestionado por las 31 ocasiones de las que dispuso el equipo el domingo, volvió a manifestar su convicción en que el resultado pudo ser injusto para los suyos. “Para mí, son clarísimas. Puede que no sean las 31, pero unas cuantas sí. Hay que ser más autoexigente”, afirmó. Debido a una pregunta posterior, se vio obligado a reiterar: “Hace un mes también me preguntasteis y lo dije. Sigo pensando que estamos a mitad de camino. Estamos construyendo. Hemos cambiado muchos futbolistas y hay que seguir creyendo en el proyecto”.

En estos momentos, la situación clasificatoria del Barça dista mucho de ser óptima en la competición española. Ahora mismo, es cuarto, a siete puntos del liderato que ostenta el Girona y a cinco de la segunda plaza que ocupa el Real Madrid. Además, está empatado en puntuación con el Atlético de Madrid, tercero.

Joao Félix y Xavi (EFE/Alberto Estévez)

Con 10 victorias, cuatro empates y dos derrotas (precisamente, ante los dos conjuntos mejor posicionados en términos ligueros), las sensaciones siguen sin responder del todo a este Barça. El escenario no es mucho más convincente en la Champions League, habiendo logrado la clasificación para octavos con una cierta incertidumbre. Sin nada en juego en Bélgica, habrá que esperar para medir si la crisis es más o menos pasajera en la entidad.