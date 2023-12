Xavi señala culpables de la derrota ante el Girona y Deco contradice al entrenador: “No hemos sido contundentes”

Anderson Luis de Souza 'Deco' (d), posa con el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta (c) y el entrenador, Xavi Hernández, en una foto de archivo. EFE/ Enric Fontcuberta

El partido del domingo en el Estadio Olímpico Lluís Companys dio la vuelta a la historia. Abrió un nuevo capítulo. El Girona se desplazaba a Montjuic para enfrentarse al Barça, un rival directo que siempre ha demostrado la superioridad frente a los albirrojos. Hasta el domingo. Artem Dovbyk estrenó el luminoso en el minuto 12. Pese a los continuos esfuerzos del Barcelona, con un gol de Lewandowski antes del ecuador del encuentro, los locales no quisieron anotar hasta el minuto 92, cuando ya existía una diferencia de dos goles. El tanto de Stuani en el minuto 95 terminó afianzando la renta y sentenciando el encuentro con un 4-2.

En rueda de prensa, Xavi Hernández, reconoció el “mérito que está haciendo” el Girona esta temporada. “Nos saca siete puntos y es muy merecido. Ha sido un partido parejo. Si gana el Barça, también diríamos que es justo. Creo que hemos tirado 31 veces. Quizá los errores en defensa nos han pasado factura. Son detalles. Tienen un gran equipo y una gran propuesta. Ha sido un partido del K.O. El que llegaba, golpeaba primero”, analizaba el técnico culé. “A la gente le cabrea la derrota. Ellos nos han golpeado duro cuando han tenido sus momentos y nosotros, no. Hemos de ser más efectivos y nos está marcando la temporada. Hemos ganado muchos partidos por la mínima”, agregó Xavi.

¿Es el Girona el mejor equipo que ha pasado por Montjuïc esta temporada?



🔊 "Sin ninguna duda".



Xavi es muy claro ante el micrófono de @Sandradiazarcas en #ElPostDeDAZN ⚽ pic.twitter.com/7ojuHmnr9z — DAZN España (@DAZN_ES) December 10, 2023

El entrenador tiene claro que la derrota fue “un golpe duro” porque tenían oportunidad de ponerse “a 2 y a 1″, y tras el encuentro del domingo se colocan a siete puntos de un líder en solitario como es el Girona. “Este es un Barça en construcción. La construcción tiene esto. Das un paso atrás para dos hacia delante. Hoy nos ha salido cruz, pero nos podía haber salido cara. No debemos dudar en ningún momento. No es un mal partido del Barça. El año pasado también nos vino un mazazo, pero conseguimos dos títulos”, aseguró.

Sin embargo, no parece que desde el club tengan la misma opinión que Xavi, pues el director deportivo del club, Deco, aseguró que no habían hecho un buen partido, contradiciendo así las declaraciones de su entrenador. “No hemos sido contundentes y eso nos pasó factura. Creo que hemos empezado bien. Ellos comenzaron ganando. Nosotros empatando. No hemos sido lo suficientemente fuertes. Ellos tienen calidad y saben a lo que tienen que jugar. Lo hemos intentado, pero no hemos podido”, declaró el director del Barça a los micrófonos de DAZN. Pese a esta mala racha o “Barça en construcción” Deco tiene expectativas porque todavía queda mucha liga: “Tenemos que luchar, no hay nada decidido, la Liga es larga, pero si era un partido importante ante un rival directo que no hemos podido ganar”.

Deco explica la derrota del Barça ante el Girona 🗣️



"Ellos han sido contundentes. Saben a lo que tienen que jugar y nosotros no hemos sido capaces" #ElPostDeDAZN ⚽ pic.twitter.com/3Ug7Vv88bn — DAZN España (@DAZN_ES) December 11, 2023

Fichaje de los Joaos

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ya adelantó antes del partido las intenciones que el club tenía de llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid y el Manchester City para la incorporación de Joao Félix y Joao Cancelo, respectivamente. Los portugueses están desempeñando un buen papel en las filas del Barça, lo que motivó a que pronto se iniciasen las negociaciones. Después de la derrota, las prioridades han cambiado: “Antes de hablar de Joãos hay que ganar partidos. No acabó ni 2023, sabemos lo que tenemos que hacer y estamos más preocupados en el día a día. Estamos contentos con João Félix, pero no es el momento”.

Deco quiso corroborar las palabras del presidente y poner las vistas en conseguir victorias: “Primero tenemos que ganar y preocuparnos de lo que tenemos que hacer. Todavía no ha acabado el año. No es momento de hablar de los Joaos. Es momento de ganar partidos”.