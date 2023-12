Besmaya, ‘Los Javis’ del “pop distendido”: “Nos da un poco igual TikTok y la madre que lo parió”

Javi Echávarri y Javi Ojan, de Besmaya (Sony Music)

“Se llegó a plantear, pero creo que la propuesta duró medio segundo”, dicen. ”Sería un poco usurpación”. Para Javi Ojan y Javi Echávarri, miembros de la banda española Besmaya, convertirse en ‘Los Javis’ era una opción fácil y redonda a la hora de conformar el nombre de su banda, pero los directores de La Mesías habrían acudido a los Juzgados de Plaza de Castilla por injurias y calumnias.

Ambos son amigos desde los tres años y siempre habían tenido “la broma o el sueño” de hacer música juntos. A los diez años quisieron montar una banda, “pero vivíamos en ciudades distintas”, Barcelona y Pamplona. Fue en 2020, cuando la pandemia borró los mapas y las capitales, cuando Besmaya comenzó a coger forma. “Decidimos enviarnos unos mails con unos temas y unas maquetas y arrancarlo a distancia”, indica la banda en una entrevista telefónica con Infobae España.

Tres años después, ‘Los Javis’ de la industria musical se han pasado el 2023 entre “garitos” y festivales. Su marca es el “pop distendido”, un género en el que se convierten en receptores de sus propias críticas. “No tiene pretensiones”, dice sobre su música, a la que acompañan letras como: Pa no verte en las stories me he borrao Instagram, mamá/Y te dará igual que te cambien el cartel del puto festival/Siempre y cuando te acompañe cualquier otro fan/Pero el show es más bonito si Besmaya está. “Es un pop que tiene elementos que viene de fuera y con el que huimos de las etiquetas, porque vivimos en un mundo casi sin géneros musicales”, indican.

“Es importante aprender a reírte y hacer autocrítica”, afirman sobre su estilo “chulesco” en el que el universo de las redes sociales y de las relaciones intermitentes se convierte en protagonista de sus acordes. “En el fondo es como una parodia de la chulería que hay ahora en la música urbana”, añaden.

De la Sala Morocco al Ochoymedio

Tras su éxito pandémico de la mano de temas como Cuerda Auxiliar, el dúo publica su primer EP en 2022, Besmaya. “Hay peña que se ha casado con esa canción de fondo y eso está guay”, admiten sobre cuáles han sido las situaciones más rocambolescas que han vivido en sus conciertos y con sus seguidores. “El proyecto es muy joven y este año hemos podido, con el lanzamiento del EP, lanzarnos a la piscina del directo y ver cómo crecía todo”, explican.

No en vano, a principios de 2023 comenzaron tocando en la Sala Morocco de Madrid y hace un mes hicieron sold out en uno de los recintos por el que han pasado bandas del calibre de Carolina Durante o La Paloma, el Ochoymedio. “Es difícil”, afirman sobre los vacíos en la industria musical. “El hueco te lo haces en el corazón de la peña, no en ninguna cuota de mercado”, apostillan. Al final, “nos dedicamos a emocionar a la gente y mientras sigamos haciéndolo con nuestras canciones nos da un poco igual TikTok y la madre que lo parió”, dicen entre risas.

El que quizá sí tiene que dedicarle un discurso más bonito a la red centennial por antonomasia es Iñigo Quintero, el gallego que consiguió tener la canción más escuchada en el mundo, Si No Estás, gracias a la viralidad de su algoritmo. “Es amigo nuestro y es un artista como la copa de un pino”, dice Besmaya. “Todos los que estamos en la industria tenemos la suerte de que, por A o por B, en algún momento la gente se ha fijado en lo que hacemos”, concluyen.