Una mujer pasea a un hombre como si fuera un perro en Valencia: “No hay emoji que describa mi cara ahora mismo”

Una mujer pasea a un hombre como si fuera un perro en Valencia (TikTok)

Las redes sociales han hecho viral uno de los videos más extraños que se han publicado a través de estas plataformas. No es la primera vez que se dan casos de personas que se sienten animales, dado que se trata de algo cada vez más frecuente. Sin embargo, España ha sido testigo de una de las situaciones más extrañas que ha captado una usuaria de la red social TikTok, y que ha ocurrido en Valencia hace apenas unos días.

Los hechos se produjeron el pasado 24 de noviembre, cuando las personas que se encontraban en la calle Colón de Valencia, que se encuentra en el centro de la ciudad, presenciaron algo sumamente extraño. Exactamente, junto a la parada de metro en la zona conocida como Ruinas. Una mujer estaba llevando a un hombre atado con una correa como si fuera un perro, es decir, como si estuviera paseando a su perro, como si ella fuera su dueña. Un comportamiento que una persona allí presente grabó y subió a su cuenta de TikTok y ya suma millones de reproducciones y miles de comentarios.

A la escena no le falta ningún tipo de detalle. Una mujer y un hombre (menor que ella) ambos con ropa oscura. Sin embargo, había una diferencia entre ambos, ella iba andando normal mientras que él iba a cuatro patas con una correa al cuello. El joven actuaba como un perro, imitaba sus gestos y se movía como tal. Tanto es así que intentó morder a la chica, que ejercía como su dueña; se frotó contra una farola y levantando la pierna hizo un gesto como de marcar territorio, haciendo ademán de orinar. Todo ello sin importarles que todo el mundo les estuviera mirando y grabando con el móvil.

Tal era la escena que estaban representando que una mujer se acercó a la “dueña” para recriminarle qué estaba haciendo. Sin embargo, esto no pareció importante demasiado, ya que la escena no ceso ante estas palabras. Esto, además, no solo fue cosa de dos, sino que incluso el hombre-perro olió a una chica que pasaba por allí.

Se incendian las redes sociales con el hombre-perro

El video ha corrido como la espuma a través de redes sociales después de que una usuaria compartiera el video de una mujer paseando a un hombre como si un perro por pleno centro de Valencia. Y, los comentarios no tienen desperdicio. “Vivimos en una simulación”, “no hay emoji que describa mi cara ahora mismo”, “paren el mundo que me bajo” e, algunos incluso han tratado de encontrar una explicación a tal escena: “¿Será un experimento?”, ha cuestionado una usuaria, mientras que otro ha afirmado: “Tiene que ser una apuesta”.