Un vendedor de la ONCE pierde 1.600 euros en cupones y si no aparecen tendrá que pagarlos de su bolsillo

Un vendedor de la ONCE (Europa Press)

Un vendedor de cupones de la ONCE se encuentra contra la espada y la pared. Se trata de Antonio López, quien ha perdido hasta 1.640 euros en décimos. Los hechos ocurrieron durante el recorrido que realiza cada día, desde la cafetería en la que se toma un café, el primero de la mañana, hasta la esquina en la que se pone a vender los boletos. “Me dio por mirar y dije ‘coño, no los tengo’”, ha asegurado a La Sexta, que se ha trasladado hasta su ruta habitual para hablar con el afectado.

“Me entraron los siete males, una llorena de cuidado”, ha expresado Antonio López sobre lo que sintió al descubrir que había perdido los cupones en la calle Marqués de Urquijo de Madrid. El hombre ha perdido un total de 164 cupones del sorteo extraordinario del 1 de enero. El problema es que esos décimos cuestan 10 eros cada uno y en caso no encontrarlos y devolverlos antes de la fecha en la que se celebra el sorteo, será el vendedor quien deba abandonar dicha cantidad de su propio bolsillo. Una cantidad que el vendedor no puede pagar, según ha explicado.

Te puede interesar: La novedad que encontrarás en el décimo de la Lotería de Navidad 2023

Ante esta situación, el vendedor ha decidido buscar distintas alternativas para poder hacer frente al pago. Por este motivo, ha optado por empapelar todo el barrio con carteles para pedir la ayuda de la gente, con el fin de que colaboren con su causa y le ayuden a pagar los 1.640 euros y así no tener que pagarlos de su propio bolsillo. Ahora el barrio está empapelado con carteles para que quien los encuentre, lleve los cupones a la Policía, a objetos perdidos o incluso a algún comercio cercano.

“Por mi situación personal, no puedo hacer frente a ese gasto. Me hace falta ese dinero para comer”. Por eso, todos los días recorre los establecimientos de la zona preguntando si alguien ha dejado los cupones, aunque hasta el momento todavía no ha habido suerte con la búsqueda.

Te puede interesar: El jurado exonera a los 2 policías que seguían en el banquillo por la patada en la puerta

“No quiero que me pidan perdón, ni que me cuente una historia rocambolesca. Me da igual. Yo solo quiero los cupones”. Antonio confiaba en la bondad de la gente y más en estas fiestas y parece que, finalmente, ha tenido su regalo navideño por adelantado.

Los cupones aparecieron

Antonio, en su misión de seguir haciendo eco de su problema, fue a otro programa de televisión para contar su situación, donde le dieron una grata sorpresa. En concreto, fue en el programa de Ana Rosa donde le anunciaron que habían devuelto los boletos. “Yo creo en el milagro de la Navidad. Hay gente buena y maravillosa” y ha roto a llorar nada más verlos. Según explicó la presentadora, una persona los encontró y llamó al programa. “Resulta que lo encontró un vecino que conoce a una reportera de la mañana, y la llamó para decirle que los había encontrado”, ha relatado.