Alejada del foco público, interna en una residencia y protegida por sus hijos: así llega Concha Velasco a su 84 cumpleaños

Concha Velasco, la inolvidable Chica Ye-Ye, cumple este miércoles 84 años, una cifra a la que llega bajo un gran hermetismo, pues desde hace dos años sus hijos la cuidan y protegen para que esté lo mejor posible. Fue en el año 2021 cuando la veterana actriz comenzó a sufrir evidentes problemas de movilidad y, tras finalizar la obra La habitación de María, decidió retirarse de los escenarios. Según contó, lo hacía porque sus hijos se lo habían pedido y es que ella seguía con ganas de seguir trabajando.

“Como sé que hoy es la última representación que voy a hacer de teatro, porque mis hijos me han pedido que deje de hacer teatro, sobre todo que deje de hacer giras teatrales. Se me ha pasado todo lo que me ha pasado en mi tierra, en Valladolid, porque siempre se me ha querido mucho”, dijo a las puertas del Teatro Calderón de Valladolid, donde puso punto final a su carrera.

Seis meses después se conocía una novedad sobre su vida ya que, debido a un agravamiento en su salud y tras pasar una temporada viviendo con su hijo Paco, sus hijos -y ella misma- decidían que lo mejor para ella era que se fuera a vivir a una residencia de ancianos. Se trataba de un centro a pie de calle, ubicado en el barrio de Cuatro Caminos que, aunque contaba con todas las comodidades, fue su hogar durante tan solo unos días.

Cuidada y protegida

Poco después se conocía que se había mudado a otra residencia diferente. Esta es, desde entonces, su hogar. Está ubicada en la localidad de Las Rozas y, como desvela su página web, “se encuentra en un entorno único para prestar los mejores servicios a nuestros residentes. Es un centro exclusivo situado en una zona tranquila y bien comunicada con la ciudad de Madrid”. Además de tener todas las prestaciones, destaca por sus grandes jardines y sus vistas a la sierra, lo que es un claro punto a su favor. En ella, Concha Velasco no solo está más cuidada que nunca, también recibe la visita de sus amigos y familiares más allegados a la vez que disfruta de la tranquilidad que se merece a su edad.

En esta etapa de su vida, es su hijo Manuel el que se encarga de todas las comunicaciones relativas a su progenitora. Si en un primer momento era él mismo quien lo hacía, respondiendo con atención y cariño a los periodistas que le preguntaban por ella, hace unos meses decidía nombrar a Beatriz Cortazar como portavoz, tal y como aseguró El Español.

Este gran nivel de atenciones no bajará en su 84 cumpleaños, pues se espera que Concha Velasco pase el día rodeada de quienes más la quieren. Entre ellos estará una de sus personas favoritas, su único nieto, Samuel, de 14 años. Pero también sus dos hijos, Paco, el padre del menor, y Manuel, más conocido por su faceta como director.

Pese a que su vida es muy diferente a la de antaño, la famosa actriz se ha adaptado totalmente a las circunstancias. Así lo desvelaba Jorge Javier Vázquez hace unas semanas en su blog de Lecturas, donde contaba que había ido a visitarla tras recibir una invitación de Manuel. “Pasamos la tarde juntos. Vi a Concha exquisitamente atendida. Amorosamente cuidada por su hijo que le recuerda constantemente anécdotas que provocan su risa. Esa risa tan característica como inconfundible de la Velasco”, escribió, reflejando y tranquilizando a los muchos seguidores de la gran artista.