J Noa, la sensación dominicana del rap: “He visto hasta a chinos cantando dembow”

J Noa, la rapera dominicana que se ha convertido en la sensación urbana del momento, pasea por la Gran Vía madrileña (Helena Margarit Cortadellas)

Llega con la actitud de la que ha perdido la cuenta de cuántos premios tiene en casa (y en su palmarés personal). Tiene sólo 17 años, pero en la era de TikTok y de los fenómenos virales que nacen y mueren en una semana, la suya es una edad más que apropiada para dar el salto en la industria musical. J Noa (San Cristóbal, República Dominicana, 2005) pisa fuerte en el rap y lo hace con la patria como elemento indispensable de su música. “El arte que yo hago nació conmigo, no he tenido que forzarlo, el universo ha conspirado a mi favor”, dice la intérprete en una entrevista con Infobae España.

Autodidacta es el EP que le ha otorgado su primera nominación a los Latin Grammy, celebrados el pasado jueves en Sevilla. La canción que da nombre a su primer proyecto musical consiguió ser una de las mejores propuestas del mercado latino en la categoría de ‘Mejor Canción de Rap/Hip Hop’, un galardón con el que se alzaron Bad Bunny y Eladio Carrión. “En la Universidad Autónoma de Santo Domingo haciendo fila para inscribirme, ¿qué más iba a hacer?”, dice la dominicana sobre cuál sería su escenario vital de no haberse dedicado a la música profesionalmente.

“Lo que narra la historia es el rap”, admite sobre el género que alimenta su personalidad y con el que quiere mandar un potente mensaje positivo a las nuevas generaciones. “Que hagan las cosas bien y que no se droguen”, afirma. Con Autodidacta, la rapera convierte la música en una descripción de un país, y por ende un barrio, “en el que pasan mil y una cosas al día”. “Estaba enojadísima y mira, de un pique salió una nominación a los Latin Grammy” afirma.

J Noa no cree que el rap siga constreñido al corsé masculino. “No es de los hombres, es un género”, afirma contundente. “Que lo trabaje quien quiera, mujer, hombre, transexual, hormiga, perro... al final es música y hace tiempo que se rompieron esos esquemas”, dice sobre el peso masculino en el hip-hop. “La mujer que diga que no puede entrar se está equivocando, porque esto ya está abierto para el que quiera trabajar”, apostilla.

La calle como inspiración

Componer una buena ‘barra’ de hip-hop no es fácil. J Noa no tiene ningún truco que pueda desvelar a Infobae España, pero sí afirma que la mejor enseñanza es la vida en sí misma. “Las que más me gustan ahora mismo están en la próxima canción que va a salir, que se llama Spicy”, indica en un alarde de marketing perfecto.

Con respecto al éxito a una edad temprana, la rapera dominicana es una fiel creyente de que todo ocurre cuando está planeado que suceda. “Hay que aprovecharlo porque uno tampoco sabe”, dice sobre la incertidumbre que acosa a las nuevas generaciones. “Si Dios me mandó una oportunidad así de joven, pues yo la aprovecho, que ya después de vieja yo gozo, me retiro”, dice con una sonrisa.

La música en español está viviendo un auge tremendo en la industria musical, tosiéndole al siempre hegemónico inglés. No resulta nada bizarro, en pleno 2023, que una canción con tintes regionales mexicanos sea número uno global, como fue el caso de Ella Baila Sola, la colaboración entre Peso Pluma y Eslabón Armado. “Yo he visto hasta a chinos cantando dembow dominicano”, afirma J Noa. “La música latina se ha extendido porque su ritmo es otra vaina, es otro flow, ¿sabes?”, añade. Da igual que no sepan hablar el idioma, el ritmo es inigualablemente único.

J Noa posa en su entrevista con 'Infobae España' (Helena Margarit Cortadellas)

J Noa afirma no tener demasiados referentes por el simple hecho de que “cuando tú te enfocas en el trabajo de otra persona, a veces sin querer, puedes escribir lo mismo que esa persona escribió”. Ella es la que le pone el sabor a la música que compone una vez pisa el estudio. El artista que si tiene en su horizonte, y a quien claramente admira, es Bizarrap. El compositor argentino, uno de los protagonistas de la última gala de los Latin Grammy, aparece en la letra de Autodidacta.

Rompí donde scuf y ahora quiero otra sesión / Pero con Bizarrap para que el latino sienta la presión. “Él me puede poner una pista de balada, de pop, de violín, de flamenco, lo que él quiera y yo me pongo a rapear”, expresa emocionada. Con 17 años es complicado avanzar qué depara el futuro, pero la dominicana se ve “escribiendo lo mismo, pero con cosas nuevas”: “Me veo rompiendo en grandes escenarios y representando a la mujer negra”, concluye.