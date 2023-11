Medidas y peso de maletas en TAP Air Portugal en 2023: esta es la normativa del equipaje de mano

Hombre metiendo una maleta en el compartimiento del avión (Shutterstock).

A la hora de viajar, una de las tareas imprescindibles es hacer la maleta. Esto puede ser algo placentero o se puede convertir en la peor pesadilla de un viajero. Para que esto no ocurra hay que tener en cuenta numerosos factores como pueden ser los objetos permitidos que se pueden llevar consigo o la cantidad de equipaje. Sin embargo, existen dos aspectos fundamentales que se deben cumplir a rajatabla si no se desea que el viaje se trunca de una manera inesperada.

Estos son las dimensiones y el peso máximo permitido en las maletas de cabina y equipaje de mano. Por lo general, si esto no se respeta, las maletas se mandarán a la bodega del avión y se pagará un recargo por ello. Debido a este motivo, es necesario conocer la normativa de la aerolínea con la que viajamos, pues cada una cuenta con sus propias medidas.

Sin embargo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estableció una recomendación acerca de las dimensiones de la maleta: no exceder 55 x 35 x 20 centímetros, ruedas, asas y bolsillos incluidos. No obstante, estas medidas no son oficiales.

En cuanto al peso, es necesario saber que suele ser de unos 8 kilogramos por maleta, una medida que se queda escasa, pues no permite llevar mucho contigo. La maleta vacía suele pesar alrededor de 3 kilogramos. Aunque, cabe señalar que estas medidas suelen ser para las tarifas low cost, por lo que, en general, si se viaja con paquetes superiores, las condiciones serán mayores.

¿Qué puedo transportar como equipaje de mano en TAP Air Portugal?

Avión de TAP Air Portugal (Shutterstock).

En el caso de TAP Air Portugal, la aerolínea portuguesa cuenta con una normativa propia sobre las dimensiones y peso de la maleta de cabina. Desde su página web indican que sus medidas y pesos se mantiene independientemente del destino al que se vuele. De esta forma, para el equipaje de cabina han establecido unas dimensiones máximas de 55 x 40 x 20 centímetros y un peso de 10 kilogramos.

Por su parte, el equipaje de mano permitido no debe exceder los 40 x 30 x 15 centímetros ni los 2 kilogramos. Desde la aerolínea indican que este tipo de equipaje pueden ser efectos personales tales como:

Bolso / maletas: un bolso, un maletín para el ordenador o bolso de hombro que mida, como máximo: 40 x 30 x 15 centímetros.

Bolsa duty free : Una bolsa con un máximo de dos botellas de bebidas alcohólicas u otros artículos (siempre que no superen el peso máximo indicado).

Equipos auxiliares para caminar: Equipos para ayudar a la movilidad, como sillas de ruedas, bastones, etc.

Dispositivos médicos: Mediante prescripción/aprobación previa.

Igualmente, si se viaja con niños pequeños “Los pasajeros pueden llevar el carrito de bebé en la cabina en sustitución del equipaje de mano, siempre y cuando no supere las dimensiones permitidas anteriormente mencionadas”, afirman.