La respuesta de un restaurante a un cliente que dijo que había gatos por las mesas: “Recuerda que tú vienes del mono”

En la actualidad, donde la tecnología juega un papel fundamental en nuestra vida diaria, es común encontrarnos con historias llamativas o poco comunes. Un ejemplo de ello es la experiencia compartida por una clienta de un bar, quien expresó su ‘querella’ por la presencia de gatos en el establecimiento. Esta queja desencadenó un conflicto entre la cliente y el propietario, generando considerable atención en las redes sociales.

En lo que se refiere a las reseñas sobre bares y restaurantes, Jesús Soriano, defensor de los profesionales del sector y reconocido por sus cuentas en redes sociales bajo el nombre de ‘Soy Camarero’, ha sido el encargado de poner este caso en el centro de la conversación pública y lo ha compartido en la red social X, antes Twitter.

a ver, no sé hasta qué punto puede ser cierto lo de los gatos por las mesas ¿Qué opináis vosotros sobre la reseña y la respuesta?

La señora que pone la reseña se queja en primera instancia de que no había papel en el cuarto de baño, y prosiguió indicando la presencia de gatos en las mesas del restaurante, a lo que indica que en vez de un restaurante parece ser un “zoológico”, “¡Qué asco!”, añade la clienta. Y no solo eso, sino que estos animales, andaban por las mesas y comen “en los platos de las personas”.

Sin embargo, parece que la autora editó su reseña tras la respuesta del dueño, porque en ella hay algunas referencias a las duras palabras que le responde el propietario. Esta conversación, que mantienen a través de las reseñas de Google, se puede entender que es en algunos casos ‘elevada de tono’, ya que la respuesta del restaurante comenzó diciendo: “en primer lugar recordarte que tú vienes del mono”, como si por este motivo no tuviese que importarle la presencia de animales en el establecimiento.

Luego, le comenta que “si no había papel, simplemente debías solicitarlo” y añade que “los que no aprecian a los animales no son bienvenidos en este establecimiento”. Finaliza solicitándole “que permanezcas en tu pueblo y no salgas al campo”.

Unas respuestas fuera de lugar

A pesar de la falta de datos en cuanto al contexto específico, como el tipo de restaurante o si se informa de manera explícita sobre la presencia de gatos, hay consenso entre muchos usuarios en que tanto la clienta como el propietario han abordado la situación de manera desafortunada al expresar sus puntos de vista.

La política con respecto a los animales ha contribuido a generar opiniones divididas entre aquellos que consideran la queja de la cliente como válida y los defensores de la posición del propietario, quienes argumentan que el establecimiento es específicamente amigable con los animales o también conocido como ‘pet friendly’.

Este incidente destaca la importancia de una comunicación clara y transparente tanto por parte de los clientes como de los propietarios para evitar malentendidos y conflictos innecesarios en el ámbito de la restauración.