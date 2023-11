La reseña racista del cliente de un bar en España: “La camarera lo hizo de maravilla, a pesar de ser negra”

Camarero sirviendo una taza de café (Europa Press)

Uno de los factores a tener en cuenta cuando se acude a un bar, restaurante o cafetería, aparte de la comida y la bebida, dado que es la principal razón para acudir a un establecimiento u otro, es el servicio. Que un camarero sea agradable y dé un buen servicio puede provocar que unos clientes vuelvan a visitar un local o no, ya que el trato que reciben entra dentro de la “experiencia” de ir a consumir a un establecimiento. Una cuestión que, además, influirá en que los clientes sean más o menos generosos con la propina, o que directamente no dejen nada, ya que en España no es obligatorio.

Ahora, con las nuevas tecnologías es más fácil conocer si un local cuenta con un buen personal y el servicio será adecuado o no. Y es que, el fenómeno de las reseñas ha abierto todo un abanico de posibilidades no solo para conocer la opinión sobre la comida de un restaurante, sino para estudiar en profundidad todos los aspectos antes de decantarse por visitar un establecimiento u otro. Se trata de un comentario que cualquier persona puede dejar en internet para dar su opinión sobre un bar, restaurante o cafetería, donde muchos valoran la comida, el precio de esta, lo que tardan en servir el pedido o el trato con el personal.

Sin embargo, hay algunos clientes que dejan comentarios totalmente inapropiados. La cuenta de X, antes conocida como Twitter, de Soy Camarero, recoge todas aquellas reseñas dignas de compartir, y una de las últimas que ha publicado en su cuenta en redes sociales no ha dejado ha pasado indiferente ante los usuarios. Se trata de un comentario que han tachado de racista por el detalle que ha dejado al final del mensaje.

La polémica reseña compartida por 'Soy Camarero'.

El comentario empezaba de la mejor forma posible: “Lugar encantador, con personal del mismo carisma”, escribía el cliente. Todo parecía indicar que se trataba de un comensal satisfecho. Hasta decidieron dar el nombre de la profesional que le había atendido: “Excelente. La camarera que nos atendió, Vera, lo hizo de maravilla”. El problema llega con el comentario que sigue a esta frase: “A pesar de ser negra”. Una de las usuarias de esta red social, incrédula por lo que había leído, ha tratado de buscarle una explicación: “Quiero pensar, dado el tono del resto de la respuesta, que quería poner nueva y no negra”.

Los usuarios de redes sociales incrédulos con esta reseña

Otros usuarios han escrito: “Empiezas leyendo y dices, que bien va y de repente zas!! Madre mía qué vergüenza de persona”, otro añade: “Y esto demuestra que aunque parece que avanzamos como sociedad, hay una pequeña parte que se resiste. Saber escribir tampoco demuestra inteligencia”. Hasta el momento, la publicación cuenta con 456 mil visualizaciones, mil me gustas y 800 retuits.