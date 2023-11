Pedro Sánchez busca ante Netanyahu ser la voz más crítica por su respuesta en Gaza a los ataques de Hamás

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al primer ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén. (Borja Puig de la Bellacasa/Moncloa)

“Israel tiene derecho a la autodefensa frente a estos ataques, pero permítame ser claro, Israel debe cumplir también con el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, en su respuesta”. Pedro Sánchez se expresó con vehemencia frente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su visita junto al primer ministro belga, Alexander de Croo.

Desde el recrudecimiento del conflicto entre Israel y Hamas tras los ataques terroristas del pasado 7 de octubre, los mandatarios de España y Bélgica han sido las voces más críticas de Occidente en lo relativo a la respuesta de Israel sobre Gaza y Cisjordania. Y así lo afearon ante el propio Netanyahu en la reunión celebrada este jueves en la Knesset israelí (el Parlamento).

En este sentido, el líder español fue un paso más allá al apostar por el reconocimiento del Estado palestino, una cuestión que ningún líder occidental (Joe Biden, Olaf Scholz o Rishi Sunak) había trasladado hasta ahora en sus reuniones con el primer ministro israelí desde octubre. El presidente francés, Emmanuel Macron, se atrevió hacerlo, pero solo en una declaración conjunta tras reunirse con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás.

El presidente del Gobierno visita Jerusalén, antes de hacerlo a Palestina y Egipto, en su primer viaje oficial tras ser investido

“Cualquier solución debe ser de carácter integral. A Israel le interesa trabajar por la paz. Y hoy la paz significa el establecimiento del Estado palestino, un Estado palestino pacífico y viable, que incluya Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas”, comentó Sánchez, que visitó Israel junto al mandatario belga en su condición de representante de la presidencia española rotatoria de la UE y próximo país que tomará el relevo, respectivamente.

Y es que, Sánchez aprovechó la visita para poner en valor su propuesta consensuada en Bruselas para impulsar “cuanto antes una conferencia internacional de paz con las partes”. “Y, como sabe, la Unión Europea, la Liga de Estados Árabes y la Organización para la Cooperación Islámica han respaldado esta idea”, argumentó.

Sánchez critica la actuación de Israel frente a Netanyahu

Sánchez comenzó la reunión con Netanyahu mostrando su compresión por el “dolor” y “frustración” de Israel ante “atrocidades cometidas por la organización terrorista Hamás”, “absolutamente estremecedoras”. Asimismo, citó las décadas en las que España ha sufrido el “azote del terrorismo de ETA”. “También, me gustaría transmitirles que celebro el acuerdo que ha permitido traer de vuelta a casa a algunos de esos civiles inocentes que Hamas retiene como rehenes y el establecimiento de una pausa humanitaria. Espero que se implemente lo antes posible. Todos los rehenes deben ser liberados”.

No obstante, la gran parte de su intervención estuvo cargada de críticas a la actuación de Israel ante estos ataques, tildando de “atroz” el “terrible sufrimiento” de cientos de miles de personas en Palestina. “El mundo entero está conmocionado por las imágenes que vemos cada día procedentes de Gaza. La cifra de palestinos muertos es verdaderamente insoportable”.

Asimismo, pidió dar “pasos urgentes” hacia un alto el fuego humanitario “duradero”, y recomendó que sea la Autoridad Nacional Palestina la que asuma “la responsabilidad sobre Gaza”, mientras que “la comunidad internacional debe acompañar y aportar el apoyo necesario para hacerlo sostenible”. “Como usted sabe, primer ministro, la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU pide que se apliquen “pausas y corredores humanitarios urgentes y prolongados”, y las resoluciones del Consejo de Seguridad son vinculantes para todos los Estados miembros de la ONU”.

Netanyahu se defiende

Por su parte, Netanyahu despejó los balones y cargó contra Hamas, a quien culpa de estar haciendo “todo lo que está a su alcance para mantener a esa población en peligro”. También, comparó la acción de Hamas y sus aliados en Oriente Medio con la invasión de Adolf Hitler a Europa —”ellos son los nuevos nazis”—, pidió unidad para “luchar contra los terroristas” y frenar una supuesta ola de violencia en otros países occidentales. “Así como no se podía dejar una presencia reducida de nazis [...] no vamos a dejar una presencia reducida de Hamás en Gaza”, aseveró.

En alusión a las críticas de España y Bélgica sobre el cumplimiento del derecho internacional, además de defender el respeto a las reglas de la comunidad internacional, el primer ministro de Israel advirtió de que “si nosotros, las democracias, aceptamos y decimos que bajo ninguna circunstancia debemos entrar [en un conflicto] porque trágicamente mueren civiles, entonces perdemos”.

El presidente palestino, Mahmud Abás, junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro belga, Alexander De Croo, este jueves en Ramala. (ALAA BADARNEH/EFE)

En el marco de este primer viaje oficial de Sánchez desde que volvió a ser investido presidente la semana pasada, el líder socialista también se reunió con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, y por la tarde, tras visitar el Kibbutz atacado de Beeri a J’lem, mantuvo un encuentro con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, en la sede de la ANP. Este viernes culminará la pequeña gira internacional con una reunión con el presidente de la República Árabe de Egipto, Abdelfatah El-Sisi, en El Cairo.

Estas visitas no pasaron desapercibidas en suelo español, donde dará explicaciones en el Congreso sobre esta y otras cuestiones internacionales el próximo 20 de diciembre. Más allá de las críticas de Podemos por “blanquear” a Netanyahu y a la urgencia de Sumar a reconocer al Estado palestino, el portavoz parlamentario socialista, Patxi López, señaló que todavía no han decidido cómo tramitar en el Congreso la iniciativa para que España reconozca a Palestina como Estado, como ya acordaron todos los grupos en una proposición no de ley en 2014.