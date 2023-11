Israel reveló un importante escondite de miembros de Hamas bajo el hospital Al Shifa de Gaza

El túnel bajo el hospital más grande de Gaza (AP)

El ejército israelí desveló este miércoles lo que afirmó que era una instalación militar de Hamas bajo el mayor hospital de Gaza, mostrando lo que parecía ser un dormitorio subterráneo a un grupo de periodistas extranjeros que pudieron echar un raro vistazo al interior del enclave asediado.

Decenas de soldados escoltaron a los periodistas a través de un estrecho túnel de piedra -que, según el ejército, se extendía 150 metros- hasta una serie de búnkeres subterráneos situados bajo el hospital Al Shifa, en la destrozada ciudad de Gaza.

Los habitáculos, situados al final del túnel, disponían de aire acondicionado, cocina, cuarto de baño y un par de catres metálicos en una habitación de baldosas blancas oxidadas. Parecían estar fuera de uso.

Una habitación tras pasar por el extenso túnel (Reuters)

Los búnkers están equipados con cocina, baño, aire acondicionado (Reuters)

Desde que Israel declaró la guerra a Hamas el 7 de octubre, ha acusado repetidamente al grupo militante islámico de utilizar los hospitales de Gaza como tapadera para uso militar. Ha prestado especial atención a Al Shifa, afirmando que Hamas ha ocultado centros de mando y búnkeres bajo los extensos terrenos del hospital.

Israel aún no ha desvelado este supuesto centro, pero el ejército ha descrito el escondite subterráneo como su descubrimiento más importante hasta la fecha. Hamas y la administración del hospital han negado las acusaciones de Israel.

“El hospital Al Shifa es el hospital más grande de Gaza y también el centro terrorista más grande de Hamas”, declaró el contralmirante Daniel Hagari, portavoz jefe del ejército israelí, mientras los bombardeos atronaban en las inmediaciones. “Comandantes de batallones de Hamas estaban llevando a cabo labores de mando y control, disparando cohetes desde aquí”.

The Associated Press no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones de Hagari.

(Reuters)

La entrada en el complejo del hospital (Reuters)

A AP se le permitió el acceso a Gaza con la condición de que su periodista permaneciera con el convoy militar israelí durante las cuatro horas que duró la visita y sometiera todo el material a un censor militar antes de su publicación. En la actualidad, no hay ninguna otra forma de que los periodistas extranjeros accedan al enclave.

La guerra fue desencadenada por el ataque transfronterizo de Hamas del 7 de octubre, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 240 fueron tomadas como rehenes. La intensa campaña aérea israelí y la devastadora invasión terrestre han arrasado barrios enteros, y más de 11.000 palestinos han muerto en los combates, según las autoridades sanitarias del territorio gobernado por Hamas.

Israel, empeñado en derrocar a los dirigentes de Hamas en Gaza, describe el elevado número de víctimas como el coste inevitable de la lucha contra militantes que utilizan a civiles como escudos humanos y disparan cohetes desde barrios densamente poblados. Israel afirma que al menos algunos de los rehenes fueron trasladados a Shifa.

El miércoles, soldados israelíes mostraron a los periodistas extranjeros armamento que dijeron haber encontrado en Shifa, incluidas docenas de fusiles de asalto AK-47, 20 granadas y varios drones. Hagari dijo que el alijo era sólo una pequeña muestra.

El ejército presentó armas incautadas en el hospital (Reuters)

El ejército israelí ha surcado el norte de Gaza durante el último mes, dejando un rastro de destrucción en su esfuerzo por bombardear la red de túneles de Hamas y otros objetivos. Los combatientes de Hamas han utilizado la red subterránea para tender emboscadas a las tropas israelíes. Además del túnel que mostró a los periodistas, el ejército dice haber descubierto otros dos pozos cerca de Shifa.

Aunque el viaje estuvo estrictamente controlado por el ejército israelí, los periodistas pudieron echar un vistazo a la vida en Gaza. Desde fuera de las puertas del hospital, se podía ver al menos a un par de docenas de palestinos exhaustos recogiendo sus pertenencias, aparentemente antes de una evacuación.

(Reuters)

Cientos de pacientes y médicos siguen atrapados en el hospital asediado. Otros miles de personas que se habían refugiado en su patio huyeron hacia el sur la semana pasada cuando los tanques israelíes se acercaron y los combates se recrudecieron.

En un momento dado, varios palestinos asomados a una ventana del Shifa miraron fijamente a los periodistas. Un hombre levantó el pulgar. Otros empezaron a gritar. Los soldados israelíes apartaron a los periodistas.

Lo que quedaba en las fantasmales calles de la ciudad de Gaza eran las ruinas de los edificios derrumbados, que arrojaban escombros a las calles. La fachada de un edificio abandonado había volado por los aires, dejando al descubierto salones amueblados, cristalerías en armarios de algún modo intactos, espejos aún montados en las paredes. Excavadoras fortificadas arañaban la arena y la grava para despejar el camino a más tanques.

Niños miran a los soldados en los alrededores del hospital (Reuters)

Unos 20 soldados israelíes se sentaron a un lado de la carretera. Sonreían y posaban para las cámaras de los periodistas.

“Hay una gran moral. Todo el mundo está dispuesto a hacer lo que hay que hacer. Todos están dispuestos a luchar por el país”, dijo el sargento Oren, un soldado israelí que dijo ser originario de Los Ángeles. “Incluso cuando es duro, te sientas con tus amigos y bromeas un poco. Al final del día, sabes por qué estás aquí”.

El paseo marítimo de la ciudad, que antes bullía de cafés y cafeterías, había desaparecido. En su lugar, había escombros y una única caseta de salvamento. Los últimos bombardeos lanzaban columnas negras hacia el cielo. A lo lejos se oía el ruido de los tiroteos.

En medio de la devastación, se veía una fila de evacuados palestinos cargados con sus bolsas y otras pertenencias. Al paso de los periodistas del convoy del ejército israelí, mostraban sus tarjetas de identidad a los vehículos blindados de transporte de tropas. Algunos ondeaban banderas blancas.

(Con información de AP)