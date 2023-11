Carlos Alocén, cada vez más cerca de volver al baloncesto: lleva más de año y medio sin poder jugar con el Real Madrid

Alocén lucha por un balón (EFE/ Enric Fontcuberta./Archivo)

“No lo sé, creo que sí, esperamos que sí […] Podría ser que volviera, aunque también puede ser que no”. Chus Mateo empieza a contemplar una posibilidad largo tiempo guardada en el cajón, no quedaba otra, por parte del Real Madrid de baloncesto: la vuelta de Carlos Alocén. No es seguro que el base maño regrese por fin en el encuentro de ACB contra el Andorra de este domingo, al calor del WiZink Center. Sin embargo, el escenario se contempla antes o después. Y no es poco, porque el joven no ha podido disputar ni un solo minuto desde el 13 de febrero de 2022.

⏳ Entrenamiento del Madrid hoy, nótese que Alocen ya participa del juego 5x5 (situaciones “con contacto”). Es más, en el vídeo se casca un triple, una bomba por elevación y un aro pasado remontando línea de fondo. No puede quedarle mucho, vamos, digo yo pic.twitter.com/yk72ZjD4S3 — Víctor Colmenarejo (@karusito83) November 1, 2023

Al final del tercer cuarto de un partido liguero que el Madrid disputaba entonces, en Málaga y contra Unicaja, Alocén se rompió cuando hacía una entrada a canasta. Las imágenes que dejó el momento no auguraban un porvenir nada halagüeño para él: tuvo que tirarse al suelo y abandonó la pista con ayuda y lágrimas en los ojos. A las pocas horas, los peores pronósticos se confirmaron: “Rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda”.

Desde entonces, poco o nada se supo de Alocén. La larga recuperación que tenía por delante se fue dilatando y nadie pareció acordarse de él hasta ahora, cuando ya tiene el alta médica y ha podido volver a entrenarse con sus compañeros. La cautela, ante una lesión de gravedad como la que sufrió, ha primado en todo momento. En cuanto disponga de minutos, la duda será inevitable: ¿cómo se reencontrará con la pista?

Alocén el 13 de febrero de 2022, nada más lesionarse (acb Photo / M. Pozo)

Llegó a estar inscrito en el Draft de la NBA

Formado en las categorías inferiores del Basket Zaragoza, Alocén siempre fue un paso por delante en cuanto a talento y madurez. Para muestra, la precocidad a la hora de debutar en la máxima categoría con el equipo de su tierra: 15 años y 10 meses, en la temporada 2016-2017 y precisamente contra el Real Madrid, en el que luego sería su pabellón. Nadie tuvo dudas con él a la hora de colocarle como uno de los pilares de futuro del deporte de la pelota naranja en España.

2019 fue un año de ensueño para él. En febrero, debutó con la selección absoluta en una ventana clasificatoria para el Mundial que posteriormente conquistaría La Familia. En julio, el Real Madrid hizo una clara apuesta por él, abonando su cláusula de rescisión al Zaragoza y fichándole por cinco campañas. Eso sí, siguió jugando cedido en la capital aragonesa un año más: fue Mejor Jugador Joven de la ACB por partida doble (2018-2019 y 2019-2020) gracias a su concurso allí.

Desde julio de 2020, Alocén ha pertenecido a la disciplina blanca. “Vengo a elevar mi juego a un nivel que no he alcanzado todavía. Es cierto que tengo muchas cosas que mejorar, como mi tiro exterior y mi físico. Y dar cada vez más pasos para conseguir lo que quiero, que realmente es estar aquí muchos años”, reconocía a su llegada. Sin embargo, nunca acabó de ser protagonista en el Madrid: tuvo por delante a Facundo Campazzo, Nico Laprovittola, Thomas Heurtel, Nigel Williams-Goss y Sergio Llull, que también puede hacer las veces de director de juego.

Tampoco lo tendrá fácil en la actualidad, ya que se va a reincorporar en un momento especialmente lúcido de Campazzo y Sergio Rodríguez. Este jueves, en la Euroliga, ambos dieron más de 10 asistencias en el mismo partido. Un hito, por parte de dos jugadores del mismo equipo, en la historia de la máxima competición europea. Y ahí sigue Llull, ejerciendo de ‘uno’ si hace falta. Pero se confía en Alocén, como quedó demostrado al renovarle hasta 2025 este verano.

Alocén, contra el Madrid cuando jugaba en Zaragoza (EFE/Manuel Bruque)

Una Euroliga, una ACB y tres Supercopas aparecen en su palmarés. Los números son otra cosa: 5,2 puntos, 2,3 asistencias y 1,9 rebotes en toda su carrera española; 3,6-2,1-1,4 en el Viejo Continente. Es lícito que las incógnitas estén a la orden del día, y más con una inactividad superior al año y medio.

Aun así, con apenas 22 en su carné de identidad, Carlos Alocén tiene margen para recuperar esa chispa que llegó a hacerle tan especial. Vaya si tuvo magia: por si fuese poco que el Madrid estuviese raudo a la hora de hacerse con sus servicios, se planteó presentarse al Draft de la NBA en 2021. Acabó retirando su candidatura, pero el dato deja a las claras que, si todo va bien, nuestra escena baloncestística puede tener motivos para alegrarse con su reestreno.