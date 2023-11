Las palabras del entrenador de las hermanas Williams sobre Alcaraz: “Es una combinación de Federer, Nadal, Djokovic y Agassi”

Carlos Alcaraz durante el US Open (REUTERS / Shannon Stapleton)

Carlos Alcaraz ha demostrado que es el claro sustituyo de Rafa Nadal para situar a España en lo más alto en el mundo del tenis. Ya sabe lo que es saborear la corona de la ATP, pero también el sentimiento de derrota y de frustración cuando las cosas no salen como esperaba. Este año que está a punto de cerrarse ha sido testigo del potencial que derrocha el murciano, dado que todos los focos se han posado en él y en su lucha con el serbio Novak Djokovic por el número uno y más con un Nadal fuera de juego por las lesiones.

Proclamarse campeón en Wimbledon, ante nada más y nada menos que Novak Djokovic, fue el momento más álgido de toda su temporada, ya que era el segundo Gran Slam que sumaba a su palmarés (el primero, el US Open de 2022) y, además, ha dado juego en todos los torneo que ha disputado este año, es decir, ha estado en la pelea por prácticamente todos los títulos del circuito. Tanto es así que ha registrado un total de 65 victorias y seis títulos de la ATP a lo largo de este año. Aunque la recta final del calendario no ha sido la esperada, el cómputo general ha sido irreprochable para el murciano.

Con unos datos que le avalan como una gran promesa del tenis mundial, no es de extrañar que haya llamado la atención de grandes personalidades de talla mundial dentro del mundo de la raqueta. Rick Macci, exentrenador de Serena y Venus William, Andy Rodrick y Maria Sharapova se ha deshecho en elogios para el murciano, como ya muchos otros han hecho antes que él, desde que Alcaraz se convirtiera en la alternativa al serbio para portar la corona de número uno de la ATP.

Nunca se ha victo nada como Alcaraz”, afirma Macci, quien considera que Alcaraz es una mezcla entre Federer, Nadal, Djokovic y Agassi, “todo en uno”. El entrenador ha explicado, en el podcast Match Point Canada, que entre todas las facetas del español destaca la velocidad y las dejadas: “Tiene un arranque de velocidad que nadie posee y un golpe de dejada de otro mundo”. Con estas cualidades, Rick Macci tiene claro que Carlos Alcaraz “ganará gran cantidad de Grand Slams”. Y además, no lo dice sin conocimiento de causa, dado que lleva siguiendo al español desde hace tiempo.

La derrota de Alcaraz ante Medvedev

Ya en el US Open, cuando Alcaraz cayó eliminado ante Daniil Medvedev en semifinales (7-6, 6-1, 3-6, 6-3), el entrenador no dudó en sacar la parte positiva del encuentro: “Lo mejor que le pasó a Carlos Alcaraz fue perder en semifinales del US Open. Esa dolorosa sensación será oro de valor incalculable para el resto de su vida y encenderá al ‘Mago español’ para romper los registros y tal vez conseguir tres Grand Slams en 2024″. Estas fueron las palabras que escribió a través de su cuenta en X, antes conocida como Twitter.

Aunque no fue el único que analizó la situación, el propio Alcaraz hizo autocrítica del partido: “Pensé que ahora mismo era un mejor jugador para encontrar soluciones cuando el partido no va en la dirección correcta... después de este partido, voy a cambiar de opinión. No soy lo suficientemente maduro para afrontar este tipo de partidos”.