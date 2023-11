Sebastián Yatra: “El clima en Sevilla es mejor que en Las Vegas, allí ponen el aire acondicionado y eso no te permite cantar bien”

Sebastián Yatra en la ceremonia de los Latin Grammy de 2022 (AP/John Locher)

“De este país estoy enamorado, me parece tan bonito que esta ciudad tenga tanta historia musical”, dice Sebastián Yatra sobre Sevilla, la ciudad que acogerá la 24ª edición de los premios más importantes de la música latina. El cantante colombiano será una de las figuras encargadas de ponerle ritmo, sabor, y quién sabe si bromas, a la gala de los Latin Grammy de 2023, que por primera vez sale fuera de Estados Unidos.

“Uno antes tenia que salirse de su esencia si quería tocar techo, tenía que cantar en ingles para soñar con ser un artista global, ahora tenemos la oportunidad de ser nosotros mismos”, continúa el colombiano en la rueda de prensa previa a la gala a la que ha acudido Infobae España.

El colombiano, actual pareja de la cantante Aitana, no ha perdido el tiempo para hacer una broma que ha levantado el ánimo de la sala: “El clima aquí es mejor, no como en los Latin Grammy de Las Vegas, porque ponen el aire acondicionado y eso no te permite cantar bien”, dice con una amplia sonrisa.

Yatra ha hablado de la magia del flamenco y de cómo la música también se hace con las manos y los pies, sin necesidad de emplear la composición vocal. Su compañera Danna Paola también se ha derretido en halagos hacia el país que alberga la ceremonia musical del año y que ocupa un lugar muy especial en su trayectoria como artista y actriz. “España tiene mucha magia, España me ha dado tanto que es muy especial, además, todos los andaluces nos han dicho que vamos a comer bien”, ha bromeado la mexicana.

Paola ha admitido que es “un orgullo tremendo” poder conducir la gala junto a Yatra y las actrices Roselyn Sánchez y la española Paz Vega, pues es un “sueño” poder celebrar la música latina desde el propio escenario. “Ahora la gente americana quiere cantar en español, la música no tiene fronteras”, ha admitido la mexicana, que en España se dio a conocer por participar en las primeras temporadas de Élite. “Es inspirador seguir impulsando el idioma y seguir haciendo música”, ha concluido.

Sánchez ha admitido que la gente en Sevilla es “increíblemente simpática” y que la seguridad del evento “está intensa”, pero es algo que le parece “divino”. La actriz ha admitido que el escenario del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) es “más pequeño de lo que estamos acostumbrados”, pero considera que eso juega a su favor a la hora de presentar la gala, pues les otorga “más comodidad”.

Danna Paola, Sebastián Yatra, Paz vega y Roselyn Sánchez presentarán la gala de los Latin Grammy en Sevilla

Laura Pausini, la ‘Persona del Año’

“Me siento la persona más afortunada del mundo, la italiana más orgullosa de ser latina”. Así comenzaba la rueda de prensa de Laura Pausini dentro del marco de los Latin Grammy 2023, donde ha sido reconocida como Person of the Year’, un galardón que sirve para celebrar toda una carrera dentro del universo de la música en español.

En la pasada edición de los Latin Grammy, celebrada en Las Vegas, la artista se encargó de entregar un premio junto a Anitta, Thalia y Luis Fonsi. Poco tiempo después, recibió una videollamada del director de la Academia Latina de Grabación, Manuel Abud, comunicándole que había sido elegida para ser la ‘Persona del Año’ en la edición de 2023. “Me dio un escalofrío, porque no sabía ni siquiera si eso podía ser posible siendo yo italiana. Pero es que desde que comencé a cantar en español, siempre me he sentido adoptada por un montón de países que comparten una lengua común”, ha declarado.