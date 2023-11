Falcao, el caso de éxito que da esperanzas a Gavi: de romperse el cruzado a los 19 a ser uno de los mejores delanteros del mundo

Radamel Falcao en una foto de archivo (EFE/ Mariscal)

“Tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada al menisco externo. En los próximos días se someterá a tratamiento quirúrgico. Al finalizar la intervención se facilitará un nuevo parte médico”. Las frases con las que el FC Barcelona confirmó este lunes la baja de larga duración de Gavi, tras romperse en el España-Georgia del domingo, han provocado múltiples sudores fríos en las últimas horas: uno de los futbolistas con más proyección del momento se ve obligado a estar en el dique seco lo que resta de temporada, con muy serias dudas de que su ausencia no se extienda también a la Eurocopa y los Juegos Olímpicos.

En estos momentos, el pesimismo se impone de forma generalizada, y el miedo, por un regreso futuro que no se corresponda con lo demostrado anteriormente sobre el césped por el centrocampista sevillano, es real. No sería ni el primer ni el último deportista que no vuelve a ser el mismo después de un problema físico de tal calibre, así que los ánimos están bastante bajos. Tanto el Barça como la selección española pierden a un auténtico puntal de futuro, cada vez más insustituible a pesar de contar con tan sólo 19 años.

Con una Liga y una Supercopa de España como azulgrana y una Nations League defendiendo los colores de la Roja (todo ello en la misma temporada, a tan corta edad y siendo protagonista), la precocidad de Gavi es digna de admiración. Quizá la mejor noticia que deja un percance tan lamentable como el que ha sufrido sea precisamente el recorrido que le puede quedar por delante a su carné de identidad. De ahí nace un cierto rayo de optimismo.

En LaLiga, hay un precedente que invita al jugador de Los Palacios y Villafranca a creer que volverá más fuerte. Casualidad o no, se encuentra en la plantilla del próximo rival culé en el campeonato doméstico, el Rayo Vallecano: Radamel Falcao.

El ascenso fulgurante de Falcao tras su descenso a los infiernos

Un 18 de enero de 2006, el delantero colombiano, que entonces militaba en River Plate, se rompía el ligamento cruzado de la rodilla derecha durante un entrenamiento de pretemporada. “Fui a correr una pelota larga, quise frenar, pero el peso del cuerpo hizo que la rodilla se me fuera”, explicó Falcao en su momento. Tenía 19, como Gavi. Y, aunque el menisco no se vio afectado en su caso, estuvo fuera de los terrenos de juego durante un tiempo parecido al que se prevé para el español: ocho meses.

En concreto, El Tigre no regresó hasta el 6 de septiembre de ese año, 231 días y 43 partidos después. Aquella fue su primera lesión de importancia, a la par que la más seria (y eso que ha tenido unas cuantas durante su carrera). Pero fue capaz de recuperarse para, apenas unas temporadas más tarde, convertirse en uno de los ‘9′ más determinantes del deporte rey. Su explosión en Argentina (adonde había llegado tras sus inicios en el Lanceros Fair Play de su Colombia natal) le llevó a terminar en el Oporto, donde empezaría a conquistar el Viejo Continente.

A día de hoy, los 17 goles de Falcao en la Europa League 2010-2011 son la mejor actuación individual de un delantero en una temporada europea, únicamente igualados por Cristiano Ronaldo en la Champions 2013-2014. Su etapa portuguesa y la posterior en el Atlético de Madrid marcaron un antes y un después: 72 goles en 87 partidos en el primer caso y 70 en 91 en el segundo. Tampoco le iría nada mal después en el Mónaco, donde acabaría con 83 dianas en 140 encuentros.

Sin embargo, pasó sin pena ni gloria por la Premier (Manchester United y Chelsea), con un ciclo más satisfactorio en el Galatasaray turco (20 tantos en 43 choques) antes de recalar de nuevo en la capital española. Todo esto superando una rotura más del cruzado, en la otra pierna (189 días y 28 duelos ausente en la 13-14), y una lesión inguinal igualmente de importancia (150 días y 32 compromisos KO en la 15-16). Además de unos problemas en el tendón de Aquiles (65 días y 16 partidos en la 19-20). Más allá de otras tantas dolencias de diversa índole.

A los 37, y contra viento y marea, Falcao puede jactarse de ser toda una leyenda tanto a nivel de clubes como en su equipo nacional, del que es el máximo goleador histórico. Con 13 títulos y múltiples distinciones individuales, es alguien con quien no pudo el jarro de agua fría de perder para la causa el cruzado, y por partida doble. Desde luego, puede ser un gran espejo en el que mirarse para Gavi, en medio de los nubarrones que lo pueblan todo ahora.