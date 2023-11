Burger King, KFC, McDonald’s, Domino’s... Un estudio califica el trato a los pollos en su cadena de suministros

FOTO ARCHIVO: Pollos para la venta se ven en jaulas en una tienda en Sao Paulo, Brasil 18 de agosto de 2017. REUTERS/Paulo Whitaker/Foto de archivo

La comida basura en el punto de mira. El Ranking de Bienestar de Pollos, conocido en inglés como The Pecking Order (TPO) ha evaluado algunas de las cadenas de comida rápida con mayor integración en España desde el punto de vista de compromisos y políticas sobre el bienestar de los pollos de engorde en estas empresas, muchas de las cuales obtienen resultados muy negativos.

Este estudio analiza, por un lado, si una empresa tiene algún tipo de política de bienestar de los pollos de engorde, así como el alcance y la exhaustividad del compromiso de una empresa con los criterios específicos descritos en el Compromiso Europeo del Pollo (ECC, por sus siglas en inglés). La evaluación diferencia entre las empresas que comunican sus compromisos publicados sobre el bienestar de los pollos de engorde en el país y aquellas empresas para las que no hay pruebas de comunicación en el país de estudio.

Por otro lado, este ránking de The Pecking Order refleja el grado de cumplimiento de los compromisos de la empresa con relación a los criterios de la ECC. “Se ha evaluado el desempeño de la empresa con relación a los compromisos específicos de bienestar de los pollos de engorde: evitar jaulas y sistemas de varios niveles, auditoría por parte de terceros, enriquecimiento efectivo, uso de razas que crecimiento lento, densidades de población máximas, sacrificio no cruel”, asegura el estudio.

Las empresas analizadas son Subway, Pizza Hut, IKEA, KFC, Burger King, Domino’s, McDonald’s y Starbucks y se evalúa para obtener resultados entre un total de seis niveles: muy deficiente, deficiente, empezando, avanzando, buena y liderando. Ninguna de ellas queda en una posición excesivamente alta. Subway tiene la puntuación media más alta, un 57% (Empezando) y es la única que muestra un progreso más sólido a través de sus informes. Pizza Hut e IKEA quedan por detrás con una puntuación del 47% (Nivel 5 - Deficiente). “Estas tres compañías han establecido con éxito compromisos y objetivos para mejorar el bienestar de los pollos, pero siguen sin informar adecuadamente de su progreso y desempeño en la ejecución de cada uno de los elementos del ECC”, reza el escrito.

Malos resultados

KFC también se encuentra en el Nivel 5, con una puntuación inferior del 27%. Las demás empresas, Burger King, Domino’s, McDonald’s y Starbucks, obtienen muy poca o ninguna puntuación, quedando muy por detrás del resto. “Las empresas españolas parecen comprometidas a mejorar el bienestar de sus pollos de engorde, pero aún no hay constancia de que se estén tomando medidas reales”, concluye el ránking.

Ranking elaborado por la investigación The Pecking Order 2022

Respecto a los datos del año anterior, no se observan mejoras en la puntuación media, más bien lo contrario. Dos compañías descendieron dos niveles (IKEA y Pizza Hut) y otras seis no muestran ningún progreso (Burger King, Domino’s, KFC, McDonald´s, Starbucks y Subway).

“Burger King, Domino’s y Starbucks no han publicado ninguna política que cubra el bienestar de los pollos de engorde, no se han comprometido públicamente con el ECC ni tampoco han elaborado ningún informe de desempeño. Con una puntuación media del 0%, estas empresas aún no han mostrado ninguna intención de mejorar el bienestar de los pollos de engorde en su cadena de suministro, y, por lo tanto, se clasifican en la parte inferior, en el Nivel 6 (Muy deficiente)”, sostiene el estudio.

Sobre McDonald’s, el estudio reconoce que “ha establecido compromisos globales sobre el bienestar de los pollos de engorde y ha asumido compromisos específicos que se aplicarán plenamente en 2024 y que cubren el 70% de su cadena de suministro, incluyendo explícitamente sus operaciones españolas”, pero que estos compromisos “no se ajustan a los requisitos del ECC, ni se comunica en la página web de McDonald’s España”, por lo que recibe también una nota baja.