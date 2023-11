Las asociaciones de autónomos alzan la voz y piden medidas y ayudas a Sánchez: “Hay que priorizar la equidad económica, fortalecer la protección laboral y mejorar las condiciones”

Peticiones de los autónomos al nuevo Gobierno (Freepik)

En estos días de agitación social, con la incertidumbre marcada en torno a la investidura de Pedro Sánchez, se ha extremado la polarización en la sociedad española. El del presidente no ha disipado ninguna de las dudas planteadas por los ciudadanos sobre la economía, un asunto que, durante su discurso de investidura, permaneció en un segundo plano. Sin embargo, las organizaciones territoriales y asociaciones sectoriales de trabajadores por cuenta propia ya están pidiendo medidas y ayudas para favorecer su desarrollo.

En el contexto de las grandes asociaciones de trabajadores autónomos, se ha destacado la participación activa de organizaciones representativas como la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Estas entidades han asumido un papel proactivo al dirigirse al nuevo Ejecutivo, expresando la necesidad de implementar medidas que consideran esenciales para el avance y bienestar de los trabajadores autónomos.

Subida de tasa impositiva a las empresas y bajada para los autónomos: “Queremos un sistema solidario”

“Queremos un gobierno que redistribuya la riqueza, de forma equitativa desde el punto de vista de los autónomos”, asegura a Infobae España el presidente de UPTA, Eduardo Abad. Abad que existe una enorme disparidad en las contribuciones fiscales entre los autónomos y las grandes empresas: los primeros enfrentan una tasa impositiva efectiva del 33% y las familias F pagan más del 30% a través del IRPF. En contraste, las grandes empresas gozan de una tasa impositiva que apenas alcanza el 5%, según los datos que recoge UPTA. Por tanto, “queremos que suba las tasa a aquellas grandes empresas que a día de hoy están batiendo récord en beneficios”, reclaman.

Feijóo propone bajar IRPF e IVA y eximir del pago de impuestos a los nuevos autónomos

No obstante, el presidente de UPTA deja claro que no quiere que se castigue a las grandes empresas, sino que “queremos un gobierno valiente que no tenga que penalizar al que más gana, pero sí liberar al que menos rendimiento de trabajo tiene”. “Así, nuestro sistema será solidario y aquellos que tienen mejores rendimientos sean los que tengan que asimilar una mayor carga contributiva al Estado”, apunta.

Estos son los compromisos que pide UPTA

En esta línea, el presidente de UPTA destacó una serie de compromisos clave que la organización asume en su lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores autónomos. Entre ellos, se encuentra la determinación de “terminar la reforma fiscal”, una iniciativa destinada a abordar la disparidad impositiva que afecta a los autónomos. “Es fundamental poner fin a esta brecha fiscal que penaliza injustamente a los trabajadores por cuenta propia”, afirma Abad.

Otro compromiso, desgrana el dirigente, es el propósito de “aumentar el sistema de protección social para el colectivo de los trabajadores por cuenta propia”. Al mismo tiempo, Abad subraya la necesidad de fortalecer las redes de seguridad social para los autónomos, reconociendo la importancia de brindar un respaldo sólido en situaciones diversas.

Además, UPTA se compromete a “aumentar los incentivos para aquellos autónomos que deciden emprender una actividad en lugares poco poblados o rurales”. El presidente destacó la importancia de fomentar el emprendimiento en áreas menos desarrolladas.“Queremos incentivar la actividad económica en estas zonas para contribuir al crecimiento equitativo”, señaló.

El cuarto compromiso resalta la necesidad de “terminar de adaptar el sistema formativo de nuestro colectivo”. UPTA busca mejorar la formación y el apoyo educativo para los autónomos, asegurando que estén equipados con las habilidades necesarias para tener éxito en sus emprendimientos.

Por último, Abad destacó la importancia de estos compromisos tras afirmar que buscan “un gobierno sólido que mantenga sus compromisos con los autónomos y termine con modificaciones legislativas que beneficien a nuestro colectivo”. Además, expresó la preocupación por la protección social de los autónomos y resaltó la necesidad de abordar la brecha en las pensiones “Estaremos encima de la ruptura de la brecha de las pensiones de los autónomos, asegurándonos de que se elimine esta brecha ilegítima que afecta a nuestro colectivo, independientemente de las medidas ya acordadas por el gobierno en relación con las pensiones más bajas”, dijo.

Una jubilada contando el dinero de la pensión (ShutterStock).

“Crear diversidad en los comercios de autónomos”

En relación con el sector del comercio, UPTA reconoce que ha alcanzado su límite y aboga por una transformación basada en un cambio de modelo. “Con cerca de 750,000 comercios y más de 400,000 establecimientos de hostelería en el país, es imperativo buscar una transformación que implique profesionales mejor cualificados, capaces de aportar un valor añadido significativo a los autónomos”, señala el presidente.

En un hecho histórico, Abad destaca que la reforma del sistema de cotización de los autónomos fue consensuada por los agentes sociales y el Gobierno. Asimismo, resaltó la participación activa de las asociaciones de autónomos en debates cruciales sobre la reforma laboral, poniendo el foco en la importancia de un diálogo social más plural para abordar las preocupaciones específicas del colectivo, especialmente en relación con las pensiones más bajas contributivas de los autónomos.

Camarero, bar, autónomo, consumo, cafetería, café, precios, IPC, empleo, paro, parados, hostelería, desayuno (Europa Press)

“Transformación laboral y la equidad para los autónomos en un diálogo histórico con el Gobierno”

Para concluir, la visión de UPTA para el futuro del trabajo autónomo se centra en la búsqueda de equidad, eficiencia y sostenibilidad. La organización aboga por un enfoque integral que no solo garantice salarios justos, sino que también proporcione a los autónomos las herramientas necesarias para enfrentar la transformación laboral de manera efectiva. Aunque se reconoce el éxito de las recientes reformas laborales y de cotización, el llamado a una redistribución de la riqueza es un recordatorio fundamental de que el progreso debe ser inclusivo y no dejar a los autónomos en condiciones precarias.

“La necesidad de una transformación en el comercio y la hostelería hacia modelos más sostenibles y cualificados resuena como una estrategia vital para el crecimiento a largo plazo”, concluye el presidente. En este nuevo capítulo, el diálogo social más plural y participativo entre el gobierno y las organizaciones de autónomos promete ser un pilar crucial para construir un futuro más justo y próspero para todos los trabajadores autónomos del país.