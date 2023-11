Angy, al Benidorm Fest con el compositor de ‘Euphoria’ y ‘Tattoo’: “No creo que tenga más posibilidades por ser más conocida”

Angy, en la presentación del Benidorm Fest 2024. (RTVE)

El nombre de Angy Fernández ha sido uno de los recibidos con mayor emoción por parte de los eurofans al conocer la lista de participantes del Benidorm Fest 2024. Tras años apartada de la música, la joven era anunciada el pasado 11 de noviembre en Sevilla como concursante oficial del certamen de RTVE, una noticia que arrancó una gran ovación por parte de los asistentes al acto, que coreaban su nombre mientras ella no podía contener la emoción.

“Cuando salí, me entraron ganas de llorar. Fue muy emocionante”, confesaba horas después en un encuentro con varios medios, entre los que estuvo Infobae España. “Después de unos años buenos y malos, esto ha sido un paso para superar mi miedo, mi inseguridad... Ver que la gente se vuelca tanto es muy bonito y muy emocionante. Aún no me creo dónde estoy”, añadía.

Después de muchos años en su faceta como actriz, ha decidido reconciliarse con la música, un ámbito que pese a apasionarle también le ha dado amargos tragos. “En algún momento de mi vida, me subía a un escenario y me daba pánico escénico”, reconoce. Por este motivo, lanzarse a la aventura del Benidorm Fest es para ella “una terapia de choque” para quitarse miedos.

Pese a la expectación que ha generado su vuelta y el cariño que está recibiendo del público, la cantante no considera que juegue con ventaja por ser una de las artistas más reconocidas de la lista de participantes. “No creo que tenga más posibilidades por ser más conocida. Los eurofans eligen la canción que de verdad piensan que es buena para Eurovisión”, sentencia.

“La canción cuenta mi proceso para superar mis miedos”

Aunque hasta el 14 de diciembre no se podrá escuchar su canción ni se sabrá su título, la joven ha dado pistas sobre el tema con el que intentará representar a España en Eurovisión. Asegura que el estilo no se separa mucho de Dualidad, su último single, aunque tendrá “más fuerza y momentos pop”.

Entre los compositores de la canción se encuentra una figura referente en el mundo eurovisivo. El sueco Thomas Gustafsson, conocido como Thomas G:son, fue uno de los artífices de Euphoria, el tema con el que Loreen ganó Eurovisión en 2012; y también de Tattoo, con el que la artista hizo historia el pasado mayo convirtiéndose en la primera mujer en ganar dos veces el festival europeo.

G:son tampoco es nuevo en esto de las preselecciones españolas, pues muchos de los aspirantes han acudido a él en las últimas décadas. De hecho, ha logrado que tres de sus temas representen a España en Eurovisión: I love you mi vida, de D’Nash, en 2007; Quédate Conmigo, de Pastora Soler, en 2012; y Amanecer, de Edurne, en 2015.

Angy Fernández, en una fotografía de archivo.

Junto a Gustafsson ha trabajado otro autor muy vinculado al mundo eurovisivo, Dino Medanhodzic, además de Henrik Lundberg, para crear el tema con el que Angy participará en el Benidorm Fest 2024.

Según ha relatado la artista, la letra de la canción cuenta su proceso personal para superar sus miedos: “Ese miedo a enfrentarme al escenario, a la vida. La canción me lleva a que al final sí puedo hacerlo”, revela.

Además, confiesa que cuando decidió presentarse al concurso tenía otra canción creada junto a otros productores. “Quise hacer algo que a la gente le guste y que funcione, vayamos o no a Eurovisión, como pasó con Vicco o Rigoberta”, explica. Pero, aunque se sentía identificada con la letra, finalmente optó por buscar algo que la represente mejor como artista.