Medidas y peso de maletas en Volotea en 2023: esta es la normativa del equipaje de mano

Hombre en un aeropuerto (Shutterstock).

La normativa para el equipaje de mano no es común en todas las aerolíneas, pues cada una cuenta con unas dimensiones y pesos permitidos diferentes. No obstante, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estableció una recomendación acerca de las dimensiones de la maleta: no exceder 55 x 35 x 20 centímetros, ruedas, asas y bolsillos incluidos.

Sin embargo, estas medidas no son oficiales, pues cada aerolínea tiene tamaños totalmente diferentes. A esto se le suma el peso, un factor fundamental que puede truncar el viaje. e suele ser de unos 8 kilogramos por maleta, una medida que se queda escasa, pues no permite llevar mucho contigo. La maleta vacía suele pesar alrededor de 3 kilogramos.

Tanto el peso como las dimensiones del equipaje son aspectos a tener bastante en cuenta, pues pueden truncar el viaje y hacer que surjan problemas inesperados. En el caso de la maleta de mano y de cabina, si no se cumplen estos requisitos, pueden ser traspasados a la bodega del avión. Esto conlleva un recargo económico que puede llegar a ser considerable. Igualmente, cabe destacar que algunas aerolíneas, dependiendo de la tarifa, te permiten llevar más o menos piezas de equipaje.

¿Qué puedo transportar como equipaje de mano en Volotea?

En el caso de Volotea, una aerolínea de bajo coste con sede en Asturias, las tarifas indican el equipaje de mano permitido:

Con la tarifa Estándar el viajero puede llevar una bolsa de mano bajo el asiento de delante.

Con la tarifa Megavolotea se puede cargar con una bolsa de mano bajo el asiento de delante y una maleta de cabina de un máximo de 10 kilogramos sujeta a espacio.

Con la tarifa Megavolotea Plus, al igual que la anterior, se puede llevarcon una bolsa de mano bajo el asiento de delante y una maleta de cabina de un máximo de 10 kilogramos sujeta a espacio.

Tal y como señala la compañía, en el caso de que falte espacio, a los miembros Megavolotea y Megavolotea Plus “se les bajará la maleta a la bodega del avión sin coste alguno y se podrá recoger en las cintas de equipaje al llegar a tu destino”.

En cuanto a las medidas, la bolsa o mochila va bajo el asiento de delante y debe tener un tamaño máximo de 40 (alto) x 30 (ancho) x 20 (profundo) dentímetros. En el caso de la maleta de cabina estas dimensiones son de 55 (alto) x 40 (ancho) x 20 (profundo) centímetros. Algo a destacar es el peso, pues en total solo se puede llevar 10 kg máximo. Es decir, el conjunto de la bolsa de mano y la maleta de cabina no puede superar ese peso máximo. De lo contrario, se debe pagar un suplemento de 60 € por pieza y trayecto, tal y como señalan en su portal web.