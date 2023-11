Compositor del año: una nueva categoría en los Latin Grammy que se lleva Edgar Barrera

Edgar Barrera sostiene el premio a la Mejor Canción Regional de la 23ª ceremonia anual de los Grammy Latinos, el 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas (Estados Unidos). EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN/ARCHIVO

Édgar Barrera ha inaugurado la lista de premiados de los Latin Grammy 2023 con su galardón al Compositor del Año. Así, con 19 Latin Grammy y un total de 40 nominaciones en su palmarés particular, Barerra ha sido el primer galardonado dentro de esta categoría.

“Quiero darle gracias a Dios por la bendición de estar aquí en Sevilla con todos ustedes, gracias a mi familia, a mi esposa que me apoya y me aguantan en esto porque no es una carrera fácil”, ha expresado el artista al recoger el galardón. “Gracias a la Academia Latina de la Grabación por abrir espacio a los que componemos canciones, pero no las cantamos y que solemos pasar desapercibidos”, ha añadido. De este modo, Barrera se ha coronado como ganador entre grandes profesionales del sector. Así, entre los nominados se encontraban Kevin Mauricio Cruz, Felipe González Abad, Manuel Lorente Freire y Elena Rose como única mujer de esta categoría.

Quién es Edgar Barrera: el artífice de los grande éxitos de la musica latina

Edgar Barrera es el aspirante que más veces aparece en las listas de candidatos a los premios Grammy Latino 2024. Así, y aunque su rostro sea desconocido para muchos, lo cierto es que Barrera está detrás de muchos grandes éxitos de música latina. Él es compositor, productor y músico. Además, su éxito es innegable: antes de esta noche ya poseía 18 premios Grammy. “Veo mi trabajo como una vía para ayudar a los artistas en sus carreras y lo que me motiva es seguir trabajando con ellos”, explicaba esta semana en las ruedas de prensa a los periodistas de Sevilla.

Edgar Barrera nació y fue criado en México, aunque también cuenta con la nacionalidad estadounidense. Compuso su primera canción a la edad de quince años y a los 20 probó suerte en Miami como ingeniero de grabación. El colombiano Carlos Vives fue uno de los primeros artistas con los que trabajó, pero Thalia, Prince Royce o David Bustamante también decidieron confiar en él. A día de hoy es considerado uno de los grandes artífices de la explosión de la música latina en el mundo

Camilo, en Madrid (Helena Margarit Cortadellas)

El currículum de Barrera destaca por haber producido y compuesto para los mejores y más diversos artistas: Así, entre sus éxitos más recientes se encuentra La Bachata de Manuel Turizo, La Reina de Maluma, Nasa de Camilo y Alejandro Sanz, Que vuelvas de Caron Leon, Grupo Frontera, Si te preguntan, de Nicki Jam, Prince Royce y Jay Wheeler, Te amo y punto de Chayanne o Un x100to, de Grupo Frontera y Bad Bunny

Marc Anthony o India Martínez son otros de los artistas que también han trabajado con Barrera en otras ocasiones. Ahora bien, su momento de consagración como artista llegó en el año 2021, cuando su trabajo como compositor, productor e ingeniero del disco Mis manos de Camilo le hizo ganador de dos premios Latin Grammy; además, se llevó otro por Aquí abajo, de Christian Nodal, como Mejor canción regional mexicana y fue reconocido como Mejor productor del año.

