Las 10 mejores frases de Pedro Sánchez en su discurso de investidura en el que defendió la amnistía

Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

Pedro Sánchez ha subido a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados para explicar el programa de Gobierno que vertebrará su acción ejecutiva los próximos cuatro años. El candidato a revalidar la presidencia del Gobierno ha presentado su programa de Gobierno después de 12 días de protestas en la sede del PSOE, tras una multitudinaria manifestación el pasado domingo y con el Congreso de los Diputados completamente blindado para evitar cualquier tipo de intento por parte de la ultraderecha después de las manifestaciones violentas de los últimos días.

En su discurso, de más de una hora, ha dedicado 45 minutos a ahondar en el marco polarizador de la política española actual, explicando que “solo hay dos opciones”, “o un Gobierno del PSOE con Sumar y los partidos periféricos o un Gobierno del PP y la ultraderecha”, ha expuesto el presidente del Gobierno en funciones.

“Mi respeto a las personas que se han manifestado pacíficamente”

Pedro Sánchez comenzó su intervención pasado el mediodía. Sánchez, entre los primeros temas que ha abordado en primer lugar han sido las manifestaciones de estos últimos días, la cual ha tildado de legítima en democracia, reconociendo a aquellos ciudadanos que han expresado sus opiniones de manera pacífica en protestas convocadas por el PP y Vox.

“Manifestarse en las calles es una de las formas de ejercer la democracia que reconoce nuestra Constitución. Estos días hemos escuchado a miles de ciudadanos expresarse libre y legítimamente en protestas convocadas tanto por el PP y por Vox. A todos quienes han ejercido este derecho de modo pacífico y subrayo, pacífico, quiero trasladarles mi respeto y mi reconocimiento porque han ejercido un derecho constitucional de participación política que emana de nuestra Constitución. La Constitución, señorías, solo contempla una forma superior de ejercicio democrático, que es votar en las elecciones”, ha dicho.

Además, ha querido resaltar que la Constitución reconoce el derecho constitucional de participación política a través de manifestaciones pacíficas. Sánchez hizo hincapié en la importancia del respeto a la Constitución y las reglas de la democracia.

“Mientras yo sea presidente, toda la fuerza del Estado se dedicará a no dar un paso atrás”

“Mientras yo sea presidente del Gobierno, toda la fuerza del Estado se dedicará a defender los valores democráticos y los derechos y las libertades de los españoles. Ni un solo retroceso, ni una sola involución, ni un paso atrás va a contar con el beneplácito, ni con la indiferencia del Gobierno de España”, ha dicho después de protagonizar el momento más tenso del debate de investidura hasta ahora.

“Si seguimos normalizando a la ultraderecha, si la seguimos dando cotas de poder, van a ir elevando su agresividad y se irán mimetizando con sus referentes internacionales”, ha advertido, para seguir explicando que “el único muro eficaz contra las políticas de ultraderecha en comunidades y ayuntamientos ha sido el gobierno de coalición progresista de España”, ha completado.

Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados (REUTERS/Susana Vera)

“Propongo cuatro años de estabilidad”

“Vengo a proponer que demos a España cuatro años más de estabilidad, de progreso, de convivencia, y que digamos no a los reaccionarios cuyo único propósito es la involución y la confrontación”, “propongo cuatro años de estabilidad y aparcar el odio y la crispación”, ha zanjado.

Esta conclusión ha precedido una reflexión con críticas a la derecha, advirtiéndoles que “la mayoría de españoles y españolas no comparten las tesis y posiciones reaccionarias, no comparten sus valores ni tampoco sus objetivos. España es, efectivamente, un país abierto, tolerante, igualitario, concienciado con el cambio climático y por eso, señorías, hoy estoy aquí ante ustedes”.

“Es una prioridad que España siga siendo un referente mundial en igualdad”

El candidato ha incluido entre las prioridades del Gobierno que “España siga siendo un referente mundial en igualdad”. Sánchez ha recuperado frases machistas de algunos de los dirigentes de la ultraderecha, poniendo en evidencia la necesidad de seguir trabajando por garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.

“Si las mujeres cobran menos es porque así lo deciden ellas y si hay puestos con más hombres es porque los hombres están genéticamente más adaptados”, ha recordado el candidato. “A pesar de los muchos avances logrados en los últimos años en nuestro país persisten perjuicios y conductas machistas”, ha lamentado.

El candidato socialista ha concluido este asunto anunciando que aprobarán una ley de representación paritaria para “romper definitivamente el techo de cristal” y ampliar los permisos de paternidad y maternidad a las 20 semanas. Sánchez ha prometido que “por cada euro que un gobierno reaccionario retire contra la violencia de género” su gobierno invertirá 10.

Sánchez defiende la amnistía: “Nosotros apostamos por el diálogo y el perdón”

El candidato a revalidar la presidencia del Gobierno ha defendido la amnistía para los encausados por el procés pactada con Junts y ERC: “En nombre de España, y en nombre del interés de España, en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encausadas en el procés catalán”

El Gobierno de coalición progresista no comparte esa idea, creemos que una España unida es una España mejor, más próspera, más fuerte”, ha subrayado. “La pregunta que tenemos que hacernos, y que merece ser respondida ante nuestros ciudadanos, es cómo garantizamos esa unidad. Grosso modo, existen dos alternativas. Puede intentarse por la vía de la imposición y la crispación social, o podemos intentarlo por la vía del diálogo, del entendimiento y también del perdón”, ha completado.

“Vamos a reforzar el marco jurídico para que los delitos de agresión y abusos sexuales no estén limitados en el tiempo”

Durante su debate de investidura, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y candidato a revalidar la presidencia del Gobierno, mencionó el informe elaborado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo: “Vamos a reforzar el marco jurídico para que los delitos de agresión y abusos sexuales no estén limitados a un momento concreto y la responsabilidad civil no prescriba”, ha dicho.

“Vamos a crear un fondo estatal para el pago de ayudas y compensaciones a las víctimas que se ajuste a los estándares europeos y vamos a instar a la iglesia católica a que se comprometa a reconocer y a reparar a todas las personas que desgraciadamente sufrieron abusos por parte del clero”, ha dicho. “Sobre todo vamos a adoptar las medidas necesarias para garantizar que esta aberración no se vuelva a repetir”, ha completado.

Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, a 15 de noviembre de 2023, en Madrid (España) (Europa Press)

Sánchez anuncia “un nuevo modelo de financiación autonómica”

Sánchez ha anunciado “un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice los recursos económicos de las comunidades autónomas, basándose en los principios de equidad y autonomía financiera y también el de la corresponsabilidad fiscal. Porque no deja de ser curioso que los gobiernos autonómicos del PP con Vox bajen los impuestos a los más ricos y luego pidan a la administración general del estado más recursos económicos”.

“Vamos a dedicar el grueso de los fondos europeos a crear nuevas industrias y oportunidades fuera de las grandes capitales. Vamos a crear mejores infraestructuras y conexiones ferroviarias, Vamos a garantizar por ley el acceso a servicios públicos básicos en un radio de menos de 30 minutos”, ha dicho el candidato.

“La derecha no acepta el resultado electoral”

Sánchez ha argumentado que la derecha no muestra preocupación por la amnistía: “A estas alturas de nuestra historia democrática los ciudadanos no debemos, no podemos ser ingenuos. El problema del PP con Vox no es la amnistía a los líderes del procès, el problema es que no aceptan el resultado electoral del pasado 23 de julio”, ha recordado.

Por muchos aspavientos que hagan y por mucho que se arropen en la bandera que es de todos y de los símbolos constitucionales, sabemos que a las derechas reaccionaras la amnistía les importa más bien poco”, ha completado.

“Nada de lo que estamos viviendo es inédito en nuestra democracia, todo fue hecho antes por gobiernos del PP”

El hasta ahora presidente en funciones cree conveniente recordar a la ciudadanía, que asiste atónita a todas las proclamas y soflamas que estamos viendo. “Nada de lo que estamos viviendo es inédito en nuestra democracia, todo fue hecho antes por gobiernos del PP. A ver, señorías, a lo mejor ustedes hoy se sonrojan, pero lamente decirles que gobiernos del PP concedieron 1.400 indultos en un solo día, en un solo día”, ha señalado el candidato.

“Gobiernos del PP indultaron a miembros de Terra Lliure sentenciados por terrorismo, durante una investidura, ¡qué escándalo, señor Feijóo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo!”, ha ironizado con los aplausos del grupo parlamentario socialista de fondo.

“Siento comunicarles que aquel que lanza proclamas y soflamas diciendo que se movilice toda España en contra de este malvado Sánchez”, haciendo clara referencia al expresidente del Gobierno José María Aznar, porque “entregó numerosas competencias a gobiernos autonómicos del País Vasco y de Cataluña cuando necesitó los votos del nacionalismo catalán y vasco para evitar el bloqueo y asegurar la gobernabilidad de España. Y que yo sepa ninguna de esas concesiones debilitó a España, ni corrompió tampoco nuestra democracia, ni caminamos a una dictadura... nos convirtieron en lo que realmente es nuestro país, un Estado compuesto, descentralizado”, ha seguido.

“Nuestro país es formidable y puede ser aún mejor”

“Creo que en estos últimos cuatro años España ha recuperado un protagonismo internacional que nunca antes había tenido”, ha mantenido Sánchez al final de su discurso. “Yo creo en España. Creo en nuestros ciudadanos, creo en el enorme y gran potencial de nuestro país”, ha seguido.

“España cuenta con valor y principios cívicos, con el prestigio internacional necesario para convertirse en una de las naciones más prosperas y socialmente avanzadas del mundo. Nuestro país es formidable y puede ser aún mejor”, ha finalizado.