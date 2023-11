El polémico ‘influencer’ Llados anuncia que se va de las redes: “”No me hace sentir diferente que un día entren 80.000 € en el banco”

El creador de contenido Llados Fitness posa en sus redes sociales (Llados Fitness/X)

Amadeo Lladós, conocido como Llados Fitness, ha anunciado su retirada de las redes sociales este martes 14 de noviembre a través de su canal de YouTube, “Tu1MILLON” (@tu1millonoficial). La publicación, de 20 minutos de duración, ha acumulado más de 180.000 visitas en 24 horas.

“Os debo ser real”, asevera el creador de contenido. “Hace dos o tres días sentí que ya no tenía un propósito, que no estaba inspirado. He dominado mis emociones para no tener un punto muy alto y un punto muy bajo. No tenía ese hambre, bro. Es duro de asimilar eso”, explica el ‘influencer’.

Llados achaca su retirada a la falta de propósitos y asegura haber cumplido todos sus objetivos profesionales y monetarios con creces. Explica que ha perdido el foco hasta el punto de que el dinero ya no significa nada para él: “No me hace sentir diferente que un día entren 80k en el banco, que otro entren 30k, otro 50...”, explica. Al coach ya no le llenan los coches caros ni las mujeres y no quiere tapar ese vacío con cosas nuevas.

En sus 20:58 minutos de vídeo, Llados recuerda los pasos que ha dado en su carrera de ‘influencer’, que comenzó dando consejos de fitness y siguió con cursos para “escapar el sistema”; y repasa sus éxitos: “cientos de alumnos están viviendo como coaches”, asegura.

Pero ni siquiera este nuevo rumbo en su carrera le llena ahora. “Ese propósito nuevo que tenía, que era enseñar a la gente a ser coach y escapar el sistema como yo, llevo tanto tiempo haciéndolo y lo he destrozado tanto...”, reflexiona.

“Cuando tenías un propósito y lo destrozas, ese propósito se acaba. Yo me he hecho millonario con el fitness y la gente me pidió que le enseñara. Y sin ninguna intención de ganar dinero estaba enseñando a gente y ese fue mi siguiente propósito. Creé un curso y estalló con gente ganando 10.000 dólares al mes. He hecho cientos de alumnos que ya están viviendo de ello”, comenta.

Por ello, el ‘influencer’ explica que lleva “tres o cuatro días” intentando encontrar una nueva motivación. Y la ha encontrado en sus alumnos, a los que promete dedicarse ahora. Por eso se despide en su vídeo promocionando su masterclass gratuita para “dejar de ser un esclavo”.

El ‘influencer’ se hizo viral gracias a sus discursos en los que contaba su pasado como piloto de motociclismo y profesor de fitness, pero acabó dedicándose a dar consejos a todos aquellos que querían apuntarse a sus clases. Sus comentarios se han hecho virales en el último año, criticando las dietas que seguían personas con “fucking panza”, sin ambición ni dinero.

Su despedida ha conmocionado a sus cientos de miles de seguidores, que han expresado en los comentarios sus ánimos y buenos deseos para el ‘influencer’. El vídeo lleva 188.752 visualizaciones y más de 11.000 ‘me gusta’ en esta red social.