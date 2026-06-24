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Avance de ‘La Promesa’ del jueves 24 de junio: un parto inesperado lo cambia todo en el palacio y deja a todos en shock

Tras la emotiva boda de Lope y Vera, la semana da un giro radical con un imprevisto durante el traslado de María Fernández, mientras el servicio intenta evitar una tragedia

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'La Promesa': Avance semanal del 22 al 26 de junio. (RTVE)
'La Promesa': Avance semanal del 22 al 26 de junio. (RTVE)

La semana en La Promesa continúa intensificando su carga dramática tras unos días en los que el palacio de los Luján ha vivido momentos clave que marcarán el destino de varios de sus habitantes. Después de la pedida de matrimonio entre Lope y Vera el martes y la emotiva celebración de su boda el miércoles, la tranquilidad apenas ha durado unas horas antes de que nuevos acontecimientos vuelvan a alterar por completo la estabilidad del servicio y la familia.

Durante los capítulos previos, el ambiente en La Promesa ha estado marcado por la ilusión de los preparativos del enlace y por las tensiones internas que siguen afectando a distintos personajes. La felicidad de los recién casados ha contrastado con las dudas de Curro y Ángela sobre su futuro, así como con las decisiones que siguen generando incertidumbre dentro del palacio. A esto se suma la creciente presión emocional que rodea a María Fernández, cuyo embarazo se ha convertido en uno de los grandes ejes de la semana.

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La Promesa: Lope da el paso definitivo con Vera pidiéndole matrimonio. (RTVE)
La Promesa: Lope da el paso definitivo con Vera pidiéndole matrimonio. (RTVE)

El miércoles, la boda de Lope y Vera ha supuesto uno de los momentos más emotivos de la temporada, con el servicio volcado en hacer realidad un enlace que muchos consideraban imposible. Sin embargo, mientras algunos celebran el amor y la esperanza, otros personajes siguen atrapados en conflictos personales que amenazan con romper el frágil equilibrio del palacio. Es en ese contexto donde el jueves llega con un giro completamente inesperado.

El capítulo del jueves se centra en el delicado traslado de María Fernández, que debe abandonar el palacio acompañada por Alonso para recibir atención médica. Lo que en un principio parecía un desplazamiento controlado se complica de forma repentina cuando la doncella comienza a mostrar signos claros de que el parto se ha adelantado más de lo previsto. La urgencia del momento obliga a improvisar y a actuar con rapidez en medio del trayecto, convirtiendo el viaje en una situación límite que nadie había anticipado.

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'La Promesa': Alonso asiste el parto de María Fernández. (RTVE)
'La Promesa': Alonso asiste el parto de María Fernández. (RTVE)

La tensión se dispara cuando queda claro que no hay tiempo suficiente para llegar al destino previsto. Alonso, que acompaña a María en un momento tan crítico, se ve obligado a mantener la calma mientras intenta ayudarla en una situación cada vez más complicada. El entorno se convierte en un escenario de incertidumbre absoluta, donde cada minuto cuenta y cualquier decisión puede ser determinante para el desenlace.

Este giro en la trama del jueves marca un punto de inflexión dentro de la semana, ya que introduce un nivel de dramatismo que afecta directamente al futuro inmediato de los personajes. El estado de María Fernández se convierte en la principal preocupación, mientras el resto de líneas narrativas quedan momentáneamente en segundo plano ante la gravedad del momento.

De cara al viernes, la situación promete prolongar la tensión. Aunque aún no se conocen todos los detalles de lo que ocurrirá, todo apunta a que el desenlace del parto seguirá manteniendo en vilo tanto a los personajes como a los espectadores. El nacimiento del bebé será clave, pero las consecuencias inmediatas podrían no ser tan esperanzadoras como se espera, dejando abiertas nuevas incógnitas sobre su estado y el impacto emocional que tendrá en el servicio.

'La Promesa': El 'Sí, quiero' de Lope y Vera. (RTVE)
'La Promesa': El 'Sí, quiero' de Lope y Vera. (RTVE)

Además, otras tramas seguirán evolucionando en paralelo. Las dudas de Curro y Ángela, los movimientos estratégicos dentro del palacio y las decisiones personales que siguen dividiendo a varios personajes apuntan a un cierre de semana cargado de incertidumbre. Nada parece estar resuelto en La Promesa, y lo que ocurra en las próximas horas podría cambiar definitivamente el rumbo de varias historias que aún están lejos de cerrarse.

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